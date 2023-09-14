شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور صواريخ ومركبات فضائية جديدة ستستخدم فى رحلات القمر والمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأفاد المركز في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن عملاء المركز يعملون على تطوير مفاهيم لتصميم صواريخ فضائية فائقة الثقل، ستستخدم في الرحلات المستقبلية إلى القمر والمريخ، إضافة إلى تطوير مركبات فضائية متعددة الأغراض تفوق سرعتها سرعة الصوت".

من جانبه، قال كبير المصممين في المركز فلاديمير ديجتيار: "إن من بين أهم الأمور التي يعمل عليها مركزنا حاليا هو تطوير عدة نماذج للصواريخ الفضائية الفائقة الثقل والتي يمكنها التحليق حول القمر مستقبلا، كما نعمل على مشروعات تتعلق بالبرنامج القمري والبعثات المستقبلية إلى المريخ، ومشروع لتطوير مركبات فضائية متعددة الاستخدامات، ومشروع آخر يتعلق برصد الكويكبات والأجرام السماوية التي قد تؤثر على كوكبنا".

يذكر أن روسيا تعمل منذ سنوات على تطوير عدة نماذج من الصواريخ والمركبات التي تستستخدمها مستقبلا في رحلاتها إلى القمر والمريخ مثل صواريخ "يانيسيي" الفائقة الثقل ومركبات "أوريول" المتعددة الاستخدامات.