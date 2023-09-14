تكنولوجيا: الكشف عن غسالة Haier 959 الأوتوماتيكية بالكامل ذات التحميل الأمامي في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Haier India عن أحدث غسالتها ذات التحميل الأمامي وهي غسالة اوتوماتيكية بالكامل.

وتعتبر غسالة Haier 959 منتجًا “صنع في الهند” وهي منتج آخر من منتجات Haier India الملائمة للمنزل. وتلتزم الشركة بإنشاء حلول غسيل متقدمة للمنزل الذكي بقدرات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

تتميز الغسالة الأوتوماتيكية ذات التحميل الأمامي من سلسلة Haier 959 بتقنية محرك الحركة المباشرة المتطورة. وهذا يقلل من الاهتزازات والضوضاء عند استخدام الماكينة ويعزز متانتها.

كما توفر ميزات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في سلسلة Haier 959 Super Drum الجديدة تجربة غسيل سلسة، وفقًا للشركة.

تتميز الغسالة أيضًا ببرنامج AI-DBS (نظام التوازن الديناميكي) الذي يضمن الغسيل المستقر في جميع الأوقات. كما انها تتميز بهيكل نحيف معاد تصميمه بحيث يتناسب بسهولة مع المساحات الصغيرة.

تحتوي غسالة Haier 959 على أسطوانة فائقة مقاس 525 مم وهي الأولى من نوعها في الصناعة. وهذا يسمح لها بتنفيذ حجم أكبر من مهام الغسيل وتحسين الكفاءة.

كما أصبح تحميل وتفريغ الغسالات الجديدة أسهل وأكثر توفيرًا للوقت. فتساعد التكنولوجيا المضادة للبكتيريا وتقنية الرش المزدوج ووظيفة PuriSteam على القضاء على البكتيريا والعث والمواد المسببة للحساسية بكفاءة.

كما يعمل تصميم الأسطوانة أيضًا على تقليل الاحتكاك أثناء الغسيل بينما تمنع عملية الفرك اللطيفة تلف الأقمشة. توجد ايضًا ثقوب صغيرة في الأسطوانة لتسهيل الحركة اللطيفة.

تتميز غسالات التحميل الأمامي من سلسلة Haier 959 بتحكم متكامل عبر Wi-Fi لإدارة نشاط الغسيل عن بعد عبر الهاتف الذكي. يُستخدم تطبيق Haier HaiSmart لتحقيق الكثير من الإجراءات المريحة.

يبلغ سعر غسالة Haier 959 المدعومة بالذكاء الاصطناعي والذي يبلغ وزنها 9 كجم 56990 روبية (~687 دولارًا) ويمكن شراؤها من موقع العلامة التجارية.

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