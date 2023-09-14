تكنولوجيا: شبكة Find My Device من جوجل تعمل على إعداد إعدادات الخصوصية المستندة إلى الموقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل الإطلاق (المؤجل) لشبكة Google Find My Device، تقوم الشركة بإعداد إعدادات تعتمد على الموقع للمساعدة في العثور على هواتفك (وهواتف الآخرين) المفقودة والأدوات الأخرى.

وفي منشور “APK Insight”، تم تفكيك أحدث إصدار من التطبيق الذي قامت جوجل بتحميله إلى متجر Play.

وعندما يتم تفكيك هذه الملفات (والتي تسمى ملفات APK، في حالة تطبيقات Android)، يمكننا رؤية أسطر مختلفة من التعليمات البرمجية ضمن تلك التلميحات إلى الميزات المستقبلية المحتملة. ولكن ضع في اعتبارك أن جوجل قد تقوم أو لا تقوم بشحن هذهالميزات على الإطلاق.

كان من المقرر إطلاق الوظيفة في الأصل خلال الصيف ولكن تم تأجيلها لإتاحة المزيد من الوقت لشركة أبل وجوجل لإنشاءها.

وعلى ما يبدو، ستستفيد شبكة Find My Device من عدد لا يحصى من أجهزة اندرويد في العالم لتحديد موقع العناصر المفقودة بدقة، بما في ذلك الهواتف وعلامات تحديد المواقع وسماعات الرأس والمزيد.

وللحفاظ على الخصوصية والأمان، تقول الشركة: “يتم تشفير مواقع أجهزتك باستخدام رقم أندرويد الشخصي أو النمط أوكلمة المرور لأجهزة اندرويد الخاصة بك ولا تكون مرئية لجوجل”.

وعلى الرغم من ذلك، فمن المفهوم أن بعض الأشخاص قد لا يرغبون في مشاركة بيانات موقعهم على الإطلاق. ولتحقيق هذه الغاية، قام فريق موقع 9to5Google بتمكين صفحة إعدادات جديدة تتعلق بشبكة “Find My Device”، مما يكشف عن اختيار الطريقة التي تريد بها تحديد موقع الأجهزة المفقودة غير المتصلة بالإنترنت.

والأكثر وضوحًا هو “إيقاف التشغيل“، حيث لا يمكن العثور على الجهاز المفقود إذا لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

هذه هي الطريقة التي يعمل بها تطبيق Google Find My Device اليوم، حيث يرسل هاتف/ساعة أندرويد المفقود موقعه التقريبي عند الاتصال بالإنترنت.

التالي هو “بدون شبكة“، والذي يحفظ ببساطة آخر المواقع المعروفة لأجهزتك. لن يشارك جهازك في الشبكة. ولا يزال بإمكانك تحديد موقع أجهزتك غير المتصلة بالإنترنت باستخدام مواقعها الحديثة المخزنة عندما كانت متصلة بالإنترنت.

وأكثر ما يلفت انتباهنا هو الخيار الثالث، “مع الشبكة في المناطق ذات الحركة المرورية العالية فقط“.

حدد الموقع باستخدام المواقع الحديثة المخزنة أو الشبكة في مناطق مثل المطارات أو ممرات المشاة المزدحمة. وللمساعدة في العثور على عنصر مفقود، يتم استخدام معلومات الموقع من جهازك فقط إذا اكتشف الآخرون في الشبكة العنصر أيضًا.

الميزة هنا هي أنه من خلال ضمان مرور أكثر من شخص بعنصر مفقود معين، يتم إخفاء هوية بياناتك بشكل أكبر من خلال تجميعها مع الآخرين. وهذا يحد من فائدة شبكة Find My Device، ولكن قد يكون ذلك بمثابة مقايضة جديرة بالخصوصية المضافة.

وأخيرًا، هناك “شبكة في جميع المناطق” والتي تعمل في جميع المواقع. هناك اختلاف ملحوظ آخر وهو أنه إذا اخترت هذا الخيار، فقد يقوم جهاز أندرويد الخاص بك بالإبلاغ عن موقع العنصر المفقود بغض النظر عما إذا كان قد تم العثور عليه بواسطة أي شخص آخر.

حدد الموقع باستخدام المواقع الحديثة المخزنة أو الشبكة حتى في المناطق ذات حركة المرور المنخفضة.

للمساعدة في العثور على عنصر مفقود، يمكن استخدام معلومات الموقع من جهازك فقط إذا كان هو الجهاز الوحيد في الشبكة الذي اكتشف العنصر.

من المحتمل أن نسمع المزيد عن الاعتبارات الأمنية العديدة التي أخذتها جوجل في الاعتبار أثناء تصميم شبكة Find My Device في الفترة التي سبقت إطلاقها، متى كان ذلك ممكنًا.

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