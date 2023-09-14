iOS 17 ينطلق لجميع الأجهزة يوم 18 سبتمبر المقبل

iOS 17 هو النظام الذي تصدر به هواتف iPhone 15 الأخيرة، وكعادة Apple كل عام تُطلق النظام لباقي هواتفها بعد إطلاق الهاتف بفترة بسيطة، قبل ان يصدر الهاتف للبيع المباشر تحديدًا، ومن المفترض ان تنطلق النسخة النهائية يوم الاثنين القادم، تحديدًا يوم 18 سبتمبر المقبل وسيصل الى كل الأجهزة في هذا الميعاد.

iOS 17 يصل الى هواتف ايفون قريبًا

يوم الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري سيصل تحديث iOS الجديد الى باقي أجهزة Apple المدعومة، بداية من iPhone SE الجيل الثاني مرورًا بهواتف iPhone XR وXS وXS Max، مما يعني توقف دعم الـiPhone X وiPhone 8 كذلك، وأي هواتف أقدم منهم أيضًا، ولذلك نحن في انتظار اطلاق النظام

في النهاية تحديث الـ iOS 17 سيصدر لكل الأجهزة في نفس الوقت وستتمكن من تحميله مباشرة، لا يوجد ميعاد لكل جهاز ليس الأمر صعبًا مثل Android وتعدد الأجهزة به بالتالي لا يوجد ميقات لنزول التحديث بل سيصدر لكل الهواتف في نفس اللحظة، فانتظر يوم الإطلاق وسيحصل هاتفك ان كان مدعومًا على التحديث.

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