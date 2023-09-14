8 حلول مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة بيانات الهاتف

حل مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة البيانات..مانعرفه بديهيًا، أنه لأن تستخدم تطبيقات التواصل الإجتماعي فأنت بحاجة للإتصال بالإنترنت، وفي العادة لا تواجه مشكلة سواء أردت الإتصال بشبكة البيانات أو بالواي فاي، ولكن مع فرضية أنه لا يمكنك الوصول إلى شبكة واي فاي حولك، فأنت مضطر لاستخدام شبكة البيانات للإتصال بالإنترنت، وذلك ما تحتاجه لاستخدام الواتساب، فماذا إذا واجهتك مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة البيانات؟ تحدثنا سابقًا عن الحلول الممكنة لمشكلة جوجل كروم لا يعمل على شبكة البيانات، والآن لنرى ما الحلول الممكنة للواتساب..تابع لتتعرف على المزيد.

حلول مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة البيانات

وتاليًا ننتقل للحلول المنتظرة لتلك المشكلة، فأيًا منها سيصلح معك؟

هل المشكلة عامة؟

Downdetector هو موقع أو أداة يمكنك من خلالها فحص الواتساب، وبالأحرى علي القول أنه يمكنك من خلالها التعرف على أنه ما إذا كانت المشكلة التي تواجهها هي مشكلة عامة، أم أنها لديك وحسب؟ في حال كانت هناك مشكلة عامة لدى العديد من المستخدمين سيخبرك الموقع بذلك أعلاه، وحينئذٍ ستنتظر حتى يتم إرسال تحديث لحل المشكلة، وإذا لم تكن؛ فستجد أمامك رسالة توضح أنه لا توجد مشاكل حالية يواجهها المستخدمون، وحينئذٍ ستتوجه إلى حل مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة البيانات بنفسك، حاول مرة أخرى من خلال الحلول أدناه.

تفقد التاريخ والوقت

من المهم أن يكون التاريخ والوقت في هاتفك دومًا مُعدّين بدقة، وهذا لأن التاريخ والوقت مرتبطين بشكلٍ أساسيّ بعمل الإنترنت والموقع والإتصالات في هاتفك أو على أي جهاز بشكلٍ عام بشكلٍ مستقر، لذلك توجه إلى إعدادات التاريخ والوقت لتتأكد ما إذا تم ضبطه بدقة أم لا، أو قم بضبطه يدويًا إن تطلب الأمر لترى ما إذا حلّ هذا مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة البيانات في هاتفك الأندرويد أم لا.

وضع الطيران

الجدير بالذكر أن وضع الطيران له تأثير واضح ومباشر على الشبكات..وهو أنه يجعلك غير متاح ورقمك غير موجود بالخدمة! ويوقف جميع الإتصالات.. لذلك فإن وضع الطيران يقوم بإلغاء تفعيل الشبكات في هاتفك! ولكن عندما تقوم بتفعيل وضع الطيران وإلغاء تفعيله مجددًا فذلك يقوم بعملية تهيئة للشبكات في هاتفك مما يوفر إحتمالية لحل مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة البيانات في هاتفك الأندرويد.

تفعيل استخدام البيانات

تفعيل استخدام البيانات هو من الأساسيات التي يجب إتمامها وإجرائها في استخدام التطبيقات المتصلة بالإنترنت على الهواتف، حيث أنه يمكن أن يتم إلغاء تفعيل استخدام البيانات لأي تطبيق، ويمكن أن يكون قد حدث للواتساب دون قصد، فما ستتأكد منه هو تفعيل استخدام البيانات، وهو بمثابة إذن استخدام البيانات وما يتطلب أن يتم تفعيله في الواتساب للتغلب على مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة البيانات.

تفعيل استخدام البيانات في الخلفية

استخدام البيانات في الخلفية هو ما يُمكن التطبيقات التي تعتمد في عملها على الإنترنت، من أن تعمل بشكلٍ تام دون أي مشاكل أو تأخير حتى وإن كانت في الخلفية – أي حتى وإن لم تُستخدم بشكلٍ مباشر – وهذا يؤدي بنا إلى أن نتفقد السماح باستخدام البيانات لتطبيق الواتساب، فإن أحد أسباب مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة البيانات هو ان لا يتم تفعيل استخدام البيانات في الخلفية، ذلك قم بتفعيل استخدام البيانات في الخلفية لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

إلغاء تفعيل موفر البيانات

يتوفر خيار توفير البيانات، والذي يقلل من استهلاك الإنترنت على هاتفك بشكلٍ عام، نستخدم وضع توفير البيانات إذا أردنا الحفاظ على باقة الإنترنت لاطول وقتٍ ممكن، حيث يشمل وضع توفير الطاقة كل التطبيقات المثبتة على الهاتف، ليقوم بخفض استهلاكها للإنترنت في الخلفية، وذلك مما يؤدي إلى قصور في تقديم جوجل كروم لخدمته بشكلٍ كامل، والذي يؤدي إلى مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة البيانات، لذلك توجه إلى إعدادات البيانات، لإلغاء وضع توفير البيانات.

إعادة تهيئة الشبكات في هاتفك

كلمة الشبكة هنا تعني كل وسائل الإتصال التي في هاتفك؛ كالإتصال بالبلوتوث والإتصال بالإنترنت، وحتى الـ GPS، وكل ما يندرج تحت كلمة “الشبكة”..ماذا يجري له؟ يتم حذف جميع الإعدادات التي أجريت له، لتستعيد كل إعداد كما كان أول مرة، فتكون كأنك لم تتصل بشبكة واي فاي من قبل، ولا بجهازٍ ما عن طريق البلوتوث، فيتم حرفيًا إعادة تعيين كل إعدادات الشبكة لديك، ويمكن لهذا أن يحل مشكلة البيانات إذا كانت المشكلة بها، لترى ما إذا تم حل مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة البيانات.

تحديث التطبيق

تحديث التطبيقات أو النظام هو من أهم الإجراءات التي يتوجب عليك كمستخدم أندرويد أن تهتم بها طوال استخدامك للهاتف لحل مشاكل الهاتف أو إضافة مميزات جديدة، وهناك تلك المشاكل التي يتعرض لها الهاتف أو تتعرض لها التطبيقات وتكون في حد ذاتها مشاكل عامة لغالبية المستخدمين، لذلك تفقد ما إذا كان هناك تحديثًا متاحًا لتطبيق الواتساب، فقد يكون فيه حل مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة البيانات.