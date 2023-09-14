شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تسخر من آبل بعد إطلاق سلسلة آيفون 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة آبل حدث الخريف السنوي للإعلان عن أحدث جيل من هواتف آيفون سلسلة آيفون 15 في 12 سبتمبر، تشتمل، آيفون 15، آيفون 15 بلس، آيفون 15 برو، آيفون 15 برو ماكس، إلى جانب ذلك أطلقت الشركة أيضًا Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 وAirPods Pro.

لكن كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، هذا العام أيضًا سخر قسم الهواتف المحمولة التابع لشركة سامسونج في الولايات المتحدة من حدث آبل ونشرت الشركة منشورين على منصة المدونات الصغيرة X، تويتر سابقا، تسخران من الشركة المصنعة للآيفون.

في التغريدة الأولى، سخرت سامسونج من شعار شركة أبل الشهير: "شيء آخر" وقالت: "كان من الممكن حقًا أن يستخدم هذا "شيئًا آخر".

وكان قد تم استخدام هذه العبارة لأول مرة من قبل المؤسس المشارك لشركة أبل ستيف جوبز، ومن المعروف أن جوبز قام بتغيير شكل الإعلان عن المنتجات الجديدة - أجهزة iPhone وiPad وMac.

وكان الجزء الأكثر تميزًا في الكشف عن المنتج هو روتين "شيء آخر"، حيث يبدو أن العنوان قد انتهى، فقط ليعود جوبز ويكشف عن منتج آخر، كما كان المنتج الأول الذي استخدمه جوبز عبارة "شيء آخر" هو Apple AirPort في عام 1999، خلال كلمة رئيسية في معرض Macworld Expo في سان فرانسيسكو. لحظة أخرى مميزة للغاية في عبارة "شيء آخر" كانت في عام 2010 عندما أخرج ستيف جوبز جهاز MacBook Air الأصلي من ظرف.

بعد وفاة ستيف جوبز، استخدمت شركة أبل هذه الكلمات مرات قليلة جدًا، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك في Apple Park في عام 2017: "نحن نكن احترامًا كبيرًا لهذه الكلمات، ونحن لا نستخدمها باستخفاف"، وقد أدلى بهذا التصريح أثناء إزاحة الستار عن هاتف آيفون X، وهو آيفون الذي يمثل الذكرى السنوية العاشرة لشركة آبل.

في الآونة الأخيرة، استخدم كوك العبارة لأول سماعة رأس للواقع المختلط على الإطلاق، والتي تطلق عليها آبل اسم الجهاز المكاني، Apple Vision Pro.

يبلغ سعر سماعة Apple Vision Pro 3499 دولارًا وستكون متاحة في العام المقبل.





سامسونج ترى السحر في حرف C

أحد أكبر التغييرات في سلسلة Apple iPhone 15 هو دعم USB-C، حيث قدمت آبل أخيرًا دعمًا لشحن USB-C للامتثال لقانون منظم الاتحاد الأوروبي الذي يجعل شحن USB من النوع C إلزاميًا في الأجهزة الإلكترونية والملحقات.

سخرية من هذه الخطوة، نشرت شركة Samsung Mobile US، "على الأقل يمكننا إجراء تغيير واحد وهذا "ساحر".