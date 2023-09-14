تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن ساعة Huawei Watch GT4 الذكية بحجم 41 و46مم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Huawei Watch GT4 التي تتوفر بحجم 41 و46مم، وتحسينات في عمر البطارية ومميزات اللياقة البدنية.

تنطلق ساعة Huawei Watch GT4 الذكية باثنان من التصاميم والأحجام، حيث يأتي النموذج الأول بتصميم “Pendant”، ويتميز النموذج الثاني بتصميم “Octogonal”، كما تتميز الساعات الذكية بتقنية TruSeen 5.5 Plus، التي تتضمن مجموعة جديدة من المستشعرات والبرمجيات والتي توفر معلومات دقيقة عن صحة المستخدم في الوقت الفعلي.

ويختلف النموذج المميز بحجم 41مم عن النموذج المميز بحجم 46مم في سعة البطارية والتصميم المفضل للمستخدم، على أن يتوفر كلا الإصدارين بسعر يبدأ من 250 يورو.

أيضاً تستمر البطارية في الإصدار الأكبر حجماً إلى 14 يوم من الشحن، بينما يأتي الإصدار الأصغر بعمر شحن 7 أيام، ويأتي كلا الإصدارين بتحسينات في عمر البطارية بنسبة 20% عن إصدار الشركة السابق GT3.

كما يأتي الإصدار الجديد بتحسينات في ميزة “Always-On” حيث تأتي الأدوات أكثر وضوحاً في الشاشة بنسبة 20%.

كما تتميز ساعة Huawei Watch GT4 بحجم 46مم بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 41مم بشاشة AMOLED بحجم 1.32 إنش، بدقة عرض 466 في 466 بيكسل، على أن يتميز الإصدار الأكبر بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، ويتميز الإصدار الأصغر بكثافة عرض 352 بيكسل لكل إنش.

أيضاً تنطلق الساعات الذكية بتقنيات TruSeen 5.5 Plus، وTruSleep 3.0، مع دعم تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وتتبع التغييرات في عمق نوم المستخدم.

كما تدعم الساعة الذكية رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، وتعمل الساعة الذكية على دفع تنبيهات في حالة وجود مشاكل في التنفس لدى المستخدم.

وتعمل تقنية تتبع ضربات القلب على تتبع حالة القلب أثناء النوم، ودرجة الحرارة، والعوامل الحيوية الأخرى الخاصة بالمستخدم، مع ميزة تسجيل الأعراض التي تظهر في الوقت الفعلي.

كما تأتي الساعات الذكية بنطاق ترددي ثنائي، مع نظام GNSS خماسي متكامل، والذي يقدم ميزة تحديد المواقع بدقة أعلى بنسبة 30% حتى في وجود الأبنية ذات الإرتفاعات الشاهقة في الطريق.

أيضاً تدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، على أن تشمل الرياضة الإلكترونية، كما تدعم الساعة الذكية ميزة “Stay Fit” لتتبع السعرات الحرارية لدى المستخدم في الوقت الفعلي.

وتدعم Huawei Watch GT4 الإتصال بهواتف الأندوريد أو بنظام iOS، وتتكامل مع تطبيقات هواوي Strava وKomoot وRuntastic وPetal Maps.

أيضاً تدعم الساعة الذكية عرض الرسائل النصية القصيرة ورسائل WhatsApp وInstagram وFacebook Messenger وSkyp وSignal وTelegram وViber، وتدعم إجراء المكالمات عبر البلوتوث، ومن المقرر أن تتوفر الساعة الذكية في سوق أوروبا والمملكة المتحدة في 4 من أكتوبر.

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