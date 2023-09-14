شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توافر قطع غيار Google Pixel Tablet وتسهيل إصلاح الأجهزة للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما رصد 9to5Google، تتوفر الآن قطع غيار Pixel Tablet الأصلية للشراء على موقع iFixit الإلكتروني، إلى جانب أدلة إصلاح المستخدم التي ترشدك إلى كيفية تثبيت المكونات المختلفة.

ويتوفر بديل للعلبة الخلفية مقابل 199.99 دولارًا ، والذي يتضمن عناصر التحكم في مستوى الصوت والهوائيات وزر الطاقة في جهاز Pixel Tablet (بما في ذلك فتح بصمة الإصبع)، وثلاثة ميكروفونات.

ومع ذلك، لا يوجد خيار لتحديد تفضيل اللون، لذلك قد يقتصر المستخدمون على خيار "البورسلين" ذو اللون الأبيض الفاتح المعروض على صفحة الويب و تبيع iFixit أيضًا منفذ شحن USB-C بديلًا مقابل 24.99 دولارًا ، وبطارية مقابل 59.99 دولارًا ، وشاشة LCD مقاس 10.9 بوصة مقابل 199.99 دولارًا – والتي تتضمن الكاميرا الأمامية للجهاز بدقة 8 ميجابكسل.

وهناك أيضًا أدلة إصلاح متعمقة تشرح كيفية تثبيت جميع المكونات تقريبًا التي يقدمها iFixit لجهاز Google Pixel اللوحي، والتي تتميز بتعليمات خطوة بخطوة وصور تفصيلية من شأنها أن تجعل الأمر أسهل كثيرًا (أو على الأقل، أقل ترويعا) لإصلاح جهازك الخاص. تتميز معظمها بمعدات إصلاح إضافية تحمل علامة iFixit مثل مقابض لاصقة وأداة مضادة للمشابك ، والتي يجب شراؤها بشكل منفصل (أو مجمعة مع الأجزاء المطلوبة) إذا كنت تريد اتباع هذه الأدلة كلمة بكلمة.

وقدمت iFixit مكونات أصلية وأدلة إصلاح لطرز هواتف Pixel المختلفة منذ أن وافقت Google على الشراكة مع متخصص الإصلاح الذاتي في عام 2022 ، بدءًا من Pixel 2 وحتى Pixel 7A ، ومن الجميل أن نرى جهاز Pixel اللوحي ينضم إليهم، مما يمنح المستهلكين حرية إصلاح أجهزتهم الخاصة دون الحاجة إلى الدفع مقابل خدمة الإصلاح.