تكنولوجيا: Infinix تعلن عن الإصدار الخاص Note 30 VIP Racing بالتعاون مع BMW

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Infinix النقاب عن إصدارها الخاص Note 30 VIP Racing الذي طور بالتعاون مع شركة BMW.

قدمت Infinix هاتف Note 30 VIP بشكل رسمي خلال شهر يونيو باثنان من الإختيارات في الألوان، واليوم تكشف الشركة عن الإصدار الخاص Note 30 VIP Racing، والذي يأتي بتصميم يعبر عن القوة والحماس المميز لسيارات السباق الرياضية من BMW.

ويتميز Infinix Note 30 VIP Racing بتصميم جلدي بإضاءة ثلاثية الأبعاد في الغطاء الخلفي، ويدعم هذا التصميم الشرائط المميزة لتصميم BMW في الإضاءة في الجهة الخلفية عبر الجلد، ومن المقرر أن تشير الشرائط المضيئة إلى حالة الهاتف، والآداء.

كما يأتي الهاتف بتصميم يتضمن عناصر توحي إلى سيارات السباق، مع تصميم مربع لوحدة الكاميرة، ومقبض لراحة اليد بتصميم يحاكي عجلات القيادة.

أيضاً تأتي حلقة “Magic Ring” والشرائط المضيئة بنظام يحاكي “Dynamic Island” المقدمة في هواتف الأيفون، والتي تعزز تعدد المهام بسلاسة.

كما ينطلق Infinix Note 30 VIP Racing بصندوق تغليف بتصميم مميز بثيم BMW، مع إكسسوارات إضافية تأتي بنفس الثيم والتي تشمل شاحن بقدرة 15W، وسماعة لاسلكية.

ويتضمن هذا الإصدار نفس التكوينات المميزة للإصدار الأصلي والتي تشمل رقاقة معالج Dimensity 8050، وشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 68W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، ويأتي هذا الإصدار بسعر 315 دولار تقريباً.

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