شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تحصل على تمويل 160 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت Tesla على تمويل بقيمة 160 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتوسيع شبكة Supercharger الخاصة بها في 22 دولة، ويقدم الاتحاد الأوروبي تمويلا بقيمة 352 مليون يورو (378 مليون دولار) لدعم البنية التحتية للنقل الأخضر، وستحصل تسلا على جزء كبير من هذه الأموال.

وستحصل أقسام الشركة البولندية والإيطالية على إجمالي 148.72 مليون يورو (159.64 مليون دولار) لتثبيت أو ترقية 7198 شاحنًا فائقًا في 22 دولة، وفقًا لقائمة مشاريع الاتحاد الأوروبي .

ويهدف المشروع إلى نشر 6458 نقطة إعادة شحن (250 كيلووات) للمركبات الخفيفة في 613 موقعًا في 16 دولة (AT، BE، BG، DE، ES، FI، FR، IE، IT، LV، LT، LU، NL، RO، SK، SE) على طول الشبكة الأساسية والشاملة.

ويتوقع المشروع نشر محطات إعادة الشحن الجديدة واستبدال نقاط إعادة الشحن الحالية التي لا تلبي متطلبات المكالمة من حيث سعة إعادة الشحن وإمكانية الوصول المفتوحة،" Tesla Italy يقرأ وصف المشروع ، وينص على الشيء نفسه بالنسبة لقسم تسلا في بولندا، مع إضافة ست دول إضافية (CZ، EL، HR، HU، PL، SI).

وكان الموعد النهائي لمقترحات المشروع هو 13 أبريل 2023، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي للتو عن العروض الناجحة، ويبدو أنها تغطي جزءًا كبيرًا من أوروبا، ولكن لا توجد تفاصيل حول المحطات الجديدة أو التحديثات حتى الآن. يمكن أن يذهب جزء كبير من التمويل نحو تحديثات Tesla's Supercharger V4، والتي توفر خرج طاقة يبلغ 350 كيلووات - مقارنة بـ 250 كيلووات في الطراز الأخير .

واحتفلت شركة Tesla مؤخرًا برقم 10000 موصل شاحن فائق فردي في الاتحاد الأوروبي، ولديها 875 محطة في المجموع. وفيما يلي تفصيل للدول الأولى: ألمانيا (143)، فرنسا (123)، المملكة المتحدة (100)، النرويج (95)، السويد (65)، إيطاليا (59)، إسبانيا (50)، هولندا (39). ) والنمسا (27) وسويسرا (27).