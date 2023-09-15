شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يستعين بمقتطفات من ويكيبيديا فى نتائج البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعامل مستخدمو تيك توك وخاصة الشباب التطبيق كمحرك بحث بشكل متزايد للعثور على كل شيء بدءًا من المطاعم القريبة وحتى الأخبار، وتعكس نتائج بحث تيك توك بدورها هذا التحول.كما أن التطبيق أضاف بهدوء مقتطفات ويكيبيديا إلى بعض صفحات نتائج البحث للأشخاص والأماكن والأحداث ، وعثر على روابط ويكيبيديا ضمن نتائج البحث لـ"صحيفة نيويورك تايمز".

وأكد المتحدث باسم تيك توك Zachary Kizer، لموقع The Verge، أن الشركة تتعاون مع Wikipedia لتقديم المعلومات للمستخدمين مباشرة داخل التطبيق، ويقول Kizer إن الميزة كانت متاحة منذ بضعة أشهر، لكن لا يبدو أن الشركة أعلنت عنها رسميًا أو أن وسائل الإعلام قد أبلغت عنها سابقًا.

وتظهر ميزة Wikipedia عندما يقوم المستخدمون بالتمرير لأسفل عبر نتائج البحث داخل التطبيق ويتم وضعها بين مقاطع الفيديو ذات الصلة، و يؤدي الضغط فوق المقتطف إلى نقل المستخدم مباشرةً إلى ويكيبيديا؛ تنتقل الروابط الموجودة أسفل المقتطف إلى أقسام مختلفة من مدخل ويكيبيديا.

لكن إدخالات ويكيبيديا لا تظهر بشكل متسق، فهناك مقتطف لنيويورك ولوس أنجلوس، ولكن ليس لشيكاغو ، ويظهر البحث عن فريق نيويورك ميتس إدخال ويكيبيديا لموسم ميتس 2015 على وجه التحديد.

وعثر مستخدمو TikTok أيضًا على مقتطفات باللغات بما في ذلك الروسية. لم يحدد Kizer مصطلحات البحث التي تحصل على روابط ويكيبيديا أو كيفية تحديد ذلك.

وأضاف TikTok ميزات أخرى إلى وظيفة البحث الخاصة به، والتي لا تزال أقل قوة بكثير من بحث Google التقليدي، وفي الشهر الماضي، بدأت في تحقيق الدخل من نتائج البحث عن طريق وضع المحتوى المدعوم بين مقاطع الفيديو العضوية.