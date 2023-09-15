شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإعصار يهدد صاروخ SpaceX.. هل سيمنع الطقس إطلاق أقمار الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة SpaceX لإطلاق 22 قمرًا صناعيًا للإنترنت من طراز Starlink إلى المدار اليوم مباشرةً، إذا كان الطقس مناسبًا.

من المقرر أن يطلق صاروخ فالكون 9 المركبة الفضائية ستارلينك من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، ويمكنك مشاهدته مباشرة عبر حساب SpaceX على X (تويتر سابقًا).

ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن Falcon 9 سينطلق من الأرض في الوقت المحدد، وفقا لموقع space.

قالت شركة SpaceX في منشور على X: "قبل إطلاق Falcon 9 لأقمار Starlink الصناعية، تراقب الفرق إعصار Lee في المحيط الأطلسي، مما قد يؤثر على ظروف عمليات التعافي".

تشير "عمليات الاسترداد" إلى خطة إعادة المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 بأمان إلى الأرض بعد الإطلاق، وهو الأمر الذي ظلت شركة SpaceX تفعله منذ سنوات.

سيهبط المعزز بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع على متن الطائرة بدون طيار SpaceX Just Read the Instructions، والتي ستتمركز في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا، وسيكون هذا هو الإطلاق والهبوط الخامس لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يتم نشر أقمار Starlink الصناعية الـ 22 من المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق.

سيكون الإطلاق هو المهمة المدارية رقم 64 لشركة SpaceX لعام 2023، وقد تم تخصيص أكثر من نصف هذه الرحلات لبناء كوكبة Starlink الضخمة التابعة للشركة، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 4700 قمر صناعي عامل.

يؤدي كل إطلاق جديد لشركة SpaceX إلى زيادة الرقم القياسي للشركة في معظم عمليات الإطلاق خلال عام واحد، وتم تحديد الرقم السابق، 61، في عام 2022.