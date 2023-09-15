شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 12 يواجه أزمة الإشعاع فى أوروبا.. والشركة تطعن بنتائج مراجعة الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد يوم من أمر فرنسا لشركة آبل بإيقاف بيع أيفون 12 مؤقتًا في البلاد بسبب أنه ينبعث منه المزيد من الموجات الكهرومغناطيسية، قالت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا وألمانيا وهولندا، إنها ستدرس المخاوف الإشعاعية المتعلقة بجهاز آيفون المعني.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان وكالة ANFR الفرنسية، وهي الوكالة التي تنظم الترددات الراديوية في البلاد، أن الموجات المتزايدة المزعومة أكثر عرضة لامتصاص الجسم البشري مما هو مسموح به.

الوكالة الفرنسية "أمرت شركة آبل بإزالة أيفون 12 من السوق الفرنسية اعتبارًا من 12 سبتمبر بسبب تجاوز الطراز للحد" لامتصاص الجسم الكهرومغناطيسي.





بلجيكا تراجع المخاطر الصحية

وقالت بلجيكا إنها ستراجع المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بجهاز أيفون 12 من شركة آبل، وقال ماتيو ميشيل، وزير الدولة البلجيكي للرقمنة، لوكالة رويترز للأنباء، إن الهيئة التنظيمية البلجيكية تدرس الأمر بعد التحركات الفرنسية.

وقال "لقد طلبنا على الفور من IBPT (المعهد البلجيكي للخدمات البريدية والاتصالات) التأكيد أو على الأقل التحليل، وهذا جار حاليا".





هولندا تدرس المخاوف المتعلقة بالإشعاع

تبحث هيئة الرقابة الرقمية الهولندية التقرير فرنسي وستطلب من شركة آبل توضيحًا.

ونقلت صحيفة هولندية عن أنجيلين فان ديك، مفتشة هيئة Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)، قولها: "لقد تم تجاوز القاعدة، ولحسن الحظ، لا يوجد خطر كبير على السلامة ولكننا سنجري محادثات مع المنتج قريبًا جدًا".

وفي الوقت نفسه، قالت ألمانيا إنها ستدرس المخاوف الإشعاعية بشأن هاتف أيفون 12 من شركة آبل في السوق الألمانية، وحثت مجموعة المستهلكين الإسبانية السلطات هناك على وقف مبيعات iPhone 12 في البلاد.





آبل تطعن في نتائج مراجعة ANFR

قالت شركة آبل إنها تطعن في نتائج مراجعة ANFR وتواصل التعامل مع الوكالة لإظهار امتثالها، كما عرضت الشركة المصنعة لـ آيفون أيضًا على ANFR العديد من نتائج مختبرات آبل والجهات الخارجية المستقلة لإثبات امتثالها لجميع لوائح ومعايير SAR المعمول بها في العالم.