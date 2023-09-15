«واتسآب» تحسم الجدل حول إمكانية نشر إعلانات عبر التطبيق لزيادة الإيرادات

الشارقة - اميمة ياسر -

حسمت شركة "واتسآب" الجدل بشأن التقرير الذي نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية مفاده بأن منصة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا" تدرس إمكانية وضع إعلانات في سعيها لزيادة الإيرادات.

وردا على هذا التقرير، قال الرئيس التنفيذي لشركة "واتساب"، ويل كاثكارت، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "تقرير فايننشيال تايمز غير صحيح. نحن لا نفعل هذا".

وذكر التقرير أن فرق العمل في "ميتا" تبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة "واتساب"، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن شركة "ميتا" تدرس أيضا ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات.

وأشار التقرير إلى أن العديد من داخل الشركة عارضوا هذه الخطوة.

وكانت شركة "فيس بوك" (التي تحول اسمها إلى ميتا لاحقا) قد اشترت تطبيق "واتساب"، الذي كان دائما مجانيا، في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.