شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت عملة البيتكوين اليوم الجمعة، 15 سبتمبر، ارتفاعًا في الأسعار لليوم الثاني، ارتفعت قيمة أغلى عملة مشفرة بنسبة 1.30 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويتم تداول البيتكوين بسعر 26,567 دولارًا في الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 7 دولارات.

لاحظ خبراء الصناعة، أن معنويات السوق بشكل عام تبدو صعودية، حيث تشهد معظم العملات المشفرة ارتفاعًا لائقًا في الأسعار، أما بالنسبة للبيتكوين، فهي بحاجة إلى اختراق مستوى 27000 دولار للحفاظ على مسارها التصاعدي، وفقاً لموقع gadgets360.

وارتفعت قيمة الأثير بنسبة 1.01 % اليوم الجمعة، وأدى هذا إلى رفع سعر الأثير إلى 1,633 دولارًا، وارتفعت قيمة الأثير خلال الـ 24 ساعة الماضية بمقدار 11 دولارً.

ارتفع التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 1.31 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدى هذا إلى رفع القيمة السوقية إلى 1.06 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.