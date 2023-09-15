أجهزة سيتوقف تطبيق «واتساب» عليها بعد تحديثه.. تعرف عليها

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "واتساب" عن تحديث كبير في تطبيقها واسع الانتشار، حيث سيكتفي تطبيق المحادثات الشهير بدعم إصدارات معينة فقط، وسيتوقف على بعض الأجهزة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الإلكتروني لقناة "دويتش فيله" الألمانية، فإن "واتساب" نجح في فترة وجيزة أن يتحول إلى أحد أكثر تطبيقات المراسلة شعبية حول العالم؛ إذ يستخدمه أكثر من ملياري شخص. مما يعني أن هذا التطبيق أصبح لا غنى عنه في حياة الناس اليومية، حتى إشعار آخر.

ويمكن تحميل تطبيق "واتساب" وتثبيته على مجموعة مختلفة من الهواتف الذكية، إلا أنه في السنوات الأخيرة أخذت الأمور في التغير شيئاً فشيئاً والتعقد نوعاً ما؛ حيث تقوم شركة "واتساب" بتحديثات تؤدي إلى توقف عمل هذا التطبيق على بعض الهواتف، لاسيما القديمة منها.

وأعلنت الشركة أنه بدءا من الـ 24 من أكتوبر المقبل، لن يدعم "واتساب" إلا إصدار 5.0 والإصدارات الأحدث من نظام التشغيل "الأندرويد"، بحسب ما ذكر موقع "تي أونلاين" الألماني.

ويقول الموقع إن "واتساب" تدعم أجهزة "الأندرويد" التي تعمل بنظام التشغيل OS 4.1 والإصدارات الأحدث. وأيضاً أجهزة الأيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 12 والإصدارات الأحدث، فضلاً عن الهواتف العاملة بنظام .KaiOS 2.5.0 والإصدارات الأحدث.

وبحسب "واتساب"، فإن تغير الأجهزة والبرامج بكثرة، يُحتم عليها مراجعة أنظمة التشغيل التي تدعمها، وتُجري عليها تحديثات "لازمة".

وأضافت: "لاختيار ما يجب التوقف عن دعمه، فإننا نقوم كل عام بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم التي ما يزال يستخدمها عدد أقل من الأشخاص"، متابعة: "قد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضاً على آخر تحديثات الأمان أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب".

وأشار موقع "تي أونلاين" إلى أنه قبل توقف دعم النظام المُستعمل، فإن المستخدم سيتلقى إشعارات متكررة من "واتساب" تطلب منه تحديث النظام.

ولفت موقع "واتساب" الإلكتروني إلى أن هاتف المستخدم يجب أن يكون قادراً على تلقي رسالة نصية أو مكالمة هاتفية خلال عملية التحقق من رقمه. فيما تساعد الإصدارات الحديثة في الاستفادة بشكل أكبر وأفضل من تطبيق "واتساب".