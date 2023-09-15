تعرف على Beeper لاستخدام IMessage و Google messages في آنٍ واحد..متسخدم أيفون، أو مستخدم أندرويد، ستهتم بالتأكيد بموضوعٍ مثل هذا خاصة لو كنت تستخدم كلاهما، فأحيانًا لا يقتصر الإستخدام على أحد الهاتفين، وتضطر لاستخدام كلاهما ليكونا هاتفيك الرئيسين، فكيف يمكن استخدام Imessage و Google Messages في تطبيق واحد بنفس التوقيت من تطبيق Beeper! تابع تاليًا الطريقة، وما هو التطبيق الذي سيقوم بالمهمة؟ تابع لتتعرف على المزيد.

لماذا قد أحتاج لمعرفة هذا؟

بطبيعة الحال فإن كلا التطبيقين يمكن أن يعمل على نظامه الخاص فقط، حيث تطبيق جوجل يعمل على هواتف الأندرويد “التي تدعم خدمات جوجل”، وتطبيق Imessage يعمل على نظام IOS الخاص بهواتف الأيفون، ولنفرض الآن أنك تمتلك كلا الهاتفين، هاتف أندرويد، وهاتف أيفون، وبحاجة لأن تتمكن من الوصول للرسائل في كلا التطبيقين دون الرجوع إلى كل هاتف في كل مرة، فماذا سوق تفعل؟ ما ستفعله هو أنك ستقوم بتشغيل IMessage على هاتف الأندرويد، أو Google Messages على هاتفك الأيفون! بل وإضافة إلى ذلك، أنه ستتمكن من الجمع بين أكثر من تطبيق للتواصل الإجتماعي أيضًا على نفس المنصة التي سنستخدمها، وهذا كيف سيحدث؟ عن طريق التطبيق التالي.

كيفية استخدام Imessags و Google messages في تطبيق Beeper

تطبيق Beeper هو تطبيق يُمكنك من استخدام Imessage و Google Messages في منصة واحدة وهي تطبيق Beeper، حيث يُمكنك من استقبال الرسائل وإرسال الرسائل، بل واستخدامه من خلال الكومبيوتر أو من خلال هاتفك، ويتميز أيضًا بسلاسته وسرعة استخدامه، وتوجد منصات أخرى داخل التطبيق كالواتساب وتويتر، والفيسبوك وانستجرام ولينكيد إن، ويمكن استخدامه على كلا الهاتفين، الأندرويد أو الأيفون، أو على جهاز الكومبيوتر الخاص بك.

كيفية استخدام تطبيق Beeper

تطبيق Beeper يعتبر الآن في طور التطوير والإنشاء على هواتف الأندرويد والأيفون، وما ستفعله الآن هو اتباع الخطوات الآتية في هاتفك للتسجيل المسبق لاستخدام الهاتف عند إطلاقه رسميًا من قبل الشركة المطورة:-

قم بتثبيت التطبيق

للأندرويد:

مطور التطبيق: Beeper السعر: Free

للأيفون:

السعر: Free

قم بفتح تطبيق التطبيق والتسجيل ببريدك الإلكتروني

ثم سيرسل رمز تأكيدي لحساب جيميل الخاص بك لتأكيد حساب Beeper

ثم ستصبح في قائمة الإنتظار ضد الكثير من المسجلين على التطبيق

وستكرر نفس الخطوات في هاتفك الأيفون أيضًا، مع العلم أنه بمجرد فتح التطبيق من قبل المطورين ستتمكن بشكلٍ سهل ومباشر أن تقوم باستخدام التطبيقات التي سيدعمها تطبيق بيبر على منصته ومن ضمنها Imessage و Google Message.