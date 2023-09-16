شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تنفى موقفها من عرض الإعلانات على شاشة الدردشة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الرئيس التنفيذي لشركة واتساب تقريرًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة Meta Platforms كانت تستكشف الإعلانات في إطار سعيها لزيادة الإيرادات، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال ويل كاثكارت، رئيس واتساب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "قصة FT هذه كاذبة، نحن لا نفعل هذا".

وقال التقرير إن الفرق في Meta كانت تناقش ما إذا كان سيتم عرض الإعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة واتساب، ولكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وأضافت FT، أن Meta كانت تدرس أيضًا ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات.

وفي بيان، قالت واتساب لصحيفة فايننشال تايمز: "لا يمكننا حساب كل محادثة أجراها شخص ما في شركتنا، لكننا لا نختبر ذلك، ولا نعمل عليه، وهذه ليست خطتنا على الإطلاق".

وقالت "فاينانشيال تايمز" أيضًا إن العديد من المطلعين على الشركة عارضوا هذه الخطوة.

اشترت شركة فيسبوك تطبيق واتساب، الذي كان دائمًا تطبيقًا مجانيًا للدردشة، في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

وتعمل Meta بالفعل على زيادة الإيرادات من واتساب، وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج العام الماضي إن واتساب وماسنجر سيقودان الموجة التالية من نمو مبيعات الشركة، ومن المحتمل أن تكون الرسائل التجارية "الركيزة الرئيسية التالية" لأعمال ميتا.

يلبي تطبيق واتساب للأعمال أكثر من 200 مليون مستخدم على منصته، اعتبارًا من يونيو من هذا العام، وهي قفزة أربعة أضعاف عما كان عليه قبل حوالي ثلاث سنوات.