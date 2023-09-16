شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يتفوق على البشر فى تجربة التفكير الإبداعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في الألعاب الإستراتيجية وتصميم مواقع الويب ومعالجة البيانات، ولكن الآن يمكن للتكنولوجيا إضافة التفكير الإبداعي إلى القائمة، حيث تفوقت روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي على البشر عندما طُلب منهم ابتكار استخدامات بديلة للأشياء اليومية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن الذكاء الاصطناعي استخدم مهارة تعرف بالتفكير التباعدي، وهي عملية تفكير أو طريقة تستخدم لتوليد أفكار إبداعية من خلال استكشاف العديد من الحلول الممكنة.

شملت الدراسة التي أجرتها جامعة ستافنجر في النرويج 256 متطوعًا بشريًا وثلاثة روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ChatGPT3 وChatGPT4 وCopy.Ai، والتي طُلب منها توفير استخدامات متعددة للحبل والصندوق وقلم الرصاص والشمعة.

كما أنه عند تقييمها بنوع من تمرين التفكير التباعدي المعروف بمهام الاستخدامات البديلة، والذي يطلب من الشخص التفكير في أكبر عدد ممكن من الاستخدامات لكائن بسيط، كان أداء روبوتات الدردشة، في المتوسط، أفضل من البشر، ومع ذلك، وجد الباحثون أيضًا أن أفضل الأفكار البشرية تطابق أو تجاوزت أفكار الذكاء الاصطناعي.

وقال سيمون جراسيني، باحث الدراسة من جامعة ستافنجر في النرويج، "في الواقع، هذا نوع رائع من القدرة التي تعرضها روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي"، مضيفا "تظهر النتائج أن الذكاء الاصطناعي أفضل من معظم البشر في التفكير الإبداعي".

وأضاف جراسينى، "لكن يجب أن نتذكر أيضًا أننا استخدمنا مهمة التفكير التباعدي لقياس التفكير الإبداعي، أي قياس نوع معين من التفكير الإبداعي وليس الإبداع بشكل عام"، موضحا "تظهر نتائجنا أنه، على الأقل حتى الآن، لا يزال أفضل البشر يتفوقون على الذكاء الاصطناعي".

قال الفريق إن الاستجابات التي تم إنشاؤها بواسطة روبوتات الدردشة، في المتوسط، سجلت أعلى بكثير من الاستجابات البشرية فيما يتعلق بالمسافة الدلالية والإبداع.

وأضاف الباحثون أن أفضل استجابة بشرية تفوقت على أفضل إجابة لكل برنامج دردشة في سبع فئات من أصل ثماني فئات، ومع ذلك، كانت ردود الأشخاص تحتوي على نسبة أعلى من الأفكار ذات الجودة الرديئة.

قال جراسيني: "من خلال تجربة ChatGPT، لاحظت أن بعض الإجابات التي قدمها برنامج الدردشة الآلي أظهرت مستوى جيدًا من الإبداع"، مضيفا "كنت أعلم أن برنامج الدردشة الآلي كان سيحقق أداءً جيدًا، لكنني أعتقد أنه كان أداؤه أفضل مما كنت أتوقعه."

وقال الباحثون إنه في حين أن عملهم يسلط الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز الإبداع، فإنه يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة الفريدة والمعقدة للإبداع البشري التي قد يكون من الصعب تكرارها أو تجاوزها باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالكامل.