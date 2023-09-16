شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ساعات بيكسل واتش دون أى ضمانات لإصلاحها من التلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا قمت بكسر الشاشة على ساعة بكسل Pixel Watch فإن جوجل لن تقم باصلاحها، لذلك عبر العديد من مالكي Pixel Watch عن إحباطهم بشأن عدم القدرة على استبدال الشاشات، سواء على Reddit أو في منتديات دعم Google.

وراجعت The Verge أيضًا محادثة دعم جوجل الرسمية من القارئ الذي كسر شاشة Pixel Watch الخاصة به بعد إسقاط الجهاز القابل للارتداء، ويشير أحد ممثلي الدعم فيه إلى أن جوجل ليس لديها أي مراكز إصلاح أو مراكز خدمة" للجهاز.

و"في هذه اللحظة، ليس لدينا أي خيار لإصلاح Google Pixel Watch، وإذا كانت ساعتك تالفة، فيمكنك الاتصال بفريق دعم عملاء Google Pixel Watch للتحقق من خيارات الاستبدال، كما أكدت بريدجيت ستاركي، المتحدثة باسم Google لـ The Verge.

كما وجه Starkey أيضًا إلى سياسة ضمان أجهزة Google، والتي تنص على ما يلي:

لا ينطبق هذا الضمان المحدود على الأضرار الناجمة عن: (1) التآكل العادي ، (2) الحوادث، (3) سوء الاستخدام (بما في ذلك عدم اتباع وثائق المنتج)، (4) الإهمال، (5) التفكيك. (6) التعديلات؛ (7) خدمة بخلاف الفنيين المعتمدين من Google؛ و(8) أسباب خارجية، على سبيل المثال لا الحصر: تلف السوائل، والتعرض للأشياء الحادة، والتعرض للقوة المفرطة، والتشوهات في التيار الكهربائي المزود لمنتج Google، والظروف الحرارية أو البيئية الشديدة.

ويترك هذا الضمان للمالكين بمفردهم للتعامل مع الأضرار الناجمة عن السقوط أو الضربات العرضية، ووفقًا لمتجر Google ، لا يوجد خيار لضمان ممتد مع Pixel Watc ، و إذا تعرضت Pixel Watch للتلف عن طريق الخطأ، فهذا كل شيء.

هذا على الرغم من أن الإصلاح سيكون ممكنًا من الناحية الفنية، وتشير iFixit في عملية تفكيك Pixel Watch إلى أنه على الرغم من عدم إمكانية الوصول إلى الشاشة بسهولة، فإن الساعة نفسها تبشر بإمكانية الإصلاح في المستقبل.

ويحتوى الموقع أيضًا على كيفية تفصيلية لاستبدال الشاشة المتشققة أو المكسورة أو الميتة. ومع ذلك، فمن غير الواضح أين يمكن للشخص العادي أن يحصل على قطعة بديلة، خاصة وأن جوجل لا تقدم خيارات إصلاح للجهاز، و يقترح أحد المعلقين على دليل iFixit شراء ساعة Pixel Watch سليمة من موقع eBay، ولكن هذا يبدو أرخص قليلاً (وربما أكثر إهدارًا) من شراء بديل Pixel Watch مستعمل أو جديد.

هذا أمر مثير للقلق، بالنظر إلى أن Pixel Watch تتميز بشاشة زجاجية مقببة دائرية، على الرغم من أنه تصميم جذاب، إلا أنه يمكن كسره بسهولة إذا لم تكن حذرًا، وقال المعلق خلال فترة المراجعة التي قمنا بها في العام الماضي، قام زميلي كريس ويلش بكسر جهازه في غضون أيام قليلة على الرغم من أنه لم يفعل أي شيء خارج عن المألوف أو ضرب الجهاز على الأسطح الصلبة ، ولم أواجه صدعًا على الرغم من سقوطي عدة مرات، لكن تجاربنا المختلفة من المرجح أن تكون بسبب الحظ أكثر من أي شيء آخر.

جوجل ليست الشركة الوحيدة المذنبة بجعل إصلاحات الساعات الذكية صعبة. لقد كان إصلاح Apple Watch تاريخيًا مسعى مكلفًا وصعبًا. على سبيل المثال، بدون AppleCare Plus، تستشهد Apple بتقدير ثابت قدره 299 دولارًا للسلسلة 8 و499 دولارًا لساعة Apple Watch Urtla.

ومع AppleCare Plus، ينخفض ​​هذا السعر إلى 69 دولارًا للسلسلة 8 و79 دولارًا لجهاز Urtla، ولا يشمل ذلك تكلفة AppleCare نفسها ومع ذلك، على الأقل يمكنك إرسال Apple Watch للإصلاح، حتى لو كان شراء واحدة جديدة قد يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل.

هذا ليس أمرًا رائعًا، نظرًا لأنه من المتوقع أن تطلق Google ساعة Pixel Watch 2 جديدة في أكتوبر مع ما يبدو أنه تصميم متطابق تقريبًا ، والخبر السار هو أن Google قد لا يكون لديها الكثير من الخيارات بشأن المضي قدمًا في هذه الممارسة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقرت ولاية كاليفورنيا مشروع قانون الحق في الإصلاح الذي يتطلب من الشركات توفير قطع غيار للإلكترونيات لمدة ثلاث سنوات إذا كانت تكلفتها 50 دولارًا أو أكثر، وسبع سنوات للأجهزة التي تبلغ تكلفتها 100 دولار أو أكثر.