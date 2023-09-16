شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن نتائج دراسة الأجسام الطائرة المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن نتائج تقريرها الذي طال انتظاره حول الأجسام الطائرة المجهولة، وتقول إنه "لا يوجد سبب لاستنتاج أن التقارير الحالية لها مصدر من خارج كوكب الأرض".

تم إجراء الدراسة من قبل فريق مستقل للظواهر الشاذة غير المحددة (UAP)، وهو مجموعة من 16 خبيرًا من مختلف مجالات العلوم والبيانات والذكاء الاصطناعي (AI) واستكشاف الفضاء وسلامة الطيران والإعلام والابتكار التجاري، space.

ومن خلال مشاركة مجموعة مختارة من مقاطع الفيديو التي تظهر حوادث UAP، بما في ذلك لقطات "Tic Tac" الشهيرة التي عُرضت أمام الكونجرس الأمريكي خلال جلسة استماع في يوليو، سلط الفريق الضوء على التهديد الذي يتعرض له المجال الجوي من خلال مثل هذه الأجسام الطائرة غير المحددة.

ومع ذلك، نقلاً عن شيرلوك هولمز، فقد بددوا آمال صيادي الكائنات الفضائية في كل مكان بالقول إنه لا يوجد دليل على أن التكنولوجيا من خارج كوكب الأرض.

وكتب الفريق: "هناك تواصل فكري بين الافتراض بأن الحضارات البعيدة خارج كوكب الأرض قد تنتج تقنيات يمكن اكتشافها، والبحث عن تلك التقنيات الأقرب إلى الوطن".

ولكن في البحث عن الحياة خارج الأرض، يجب أن تكون الحياة خارج كوكب الأرض نفسها هي فرضية الملاذ الأخير - وهي الإجابة التي لا نلجأ إليها إلا بعد استبعاد جميع الاحتمالات الأخرى، وكما قال شيرلوك هولمز: "بمجرد القضاء على المستحيل، فإن كل ما يتبقى، مهما كان غير محتمل، يجب أن يكون الحقيقة"، وأضاف: "حتى الآن، في الأدبيات العلمية التي راجعها النظراء، لا يوجد دليل قاطع يشير إلى أصل خارج كوكب الأرض لـ UAP".

ومع ذلك، فإن المجموعة لا تستبعد وجود حياة خارج كوكب الأرض بشكل كامل.

وقالت المجموعة: "تتمتع هذه المجتمعات العلمية المدعومة من وكالة ناسا بخبرة ذات صلة في تحديد ما إذا كانت الملاحظات التي قد تبدو غير عادية للوهلة الأولى تبرر في الواقع تقديم ادعاءات غير عادية ثم التواصل بشأنها".

وتركز العديد من المهام العلمية لوكالة ناسا، جزئيًا على الأقل، على الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الحياة موجودة خارج الأرض، وتشمل هذه التحقيقات مهمات تبحث عن بصمات حيوية، ربما على المريخ أو الأقمار الجليدية التي تدور حول كوكب المشتري وزحل - وكذلك في أماكن أبعد، في نسب الجزيئات الموجودة في الأجواء للكواكب الخارجية.

وفي العام المقبل، ستطلق وكالة الفضاء مهمة أوروبا كليبر، لزيارة أحد أقمار المشتري الجليدية للبحث عن علامات الحياة، انطلقت مهمة القمر الجليدي التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق من هذا العام.

وأشارت المجموعة أيضًا في تقريرها إلى أن بعض أعضائها تلقوا رسائل كراهية من زملائهم لانضمامهم إلى اللجنة، بينما تعرض آخرون "للسخرية والانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويأتي التقرير بعد يوم واحد من الكشف عن كائنين "غير بشريين" خلال جلسة استماع في الكونجرس المكسيكي حول UAP.