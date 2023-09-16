شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Meta's Horizon Worlds الاجتماعية متاحة للهواتف المحمولة والويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Meta أخيرًا بإخراج Horizon Worlds من الواقع الافتراضي وكانت المنصة الاجتماعية ثلاثية الأبعاد حصرية في السابق لسماعات الواقع الافتراضي الخاصة بها، لكن Meta أعلنت اليوم أن Horizon Worlds بدأت في طرحها على الهاتف المحمول والويب في الوصول المبكر.

وقال ميتا : "في البداية، يمكن لعدد صغير من الأشخاص الآن الوصول إلى Super Rumble من خلال تطبيق Meta Quest على Android، مع طرح iOS في الأسابيع المقبلة، والوصول المبكر متاح أيضًا على أي متصفح ويب على Horizon.meta ."

و تعد الشركة بأنه "بينما نطرح المزيد من العوالم خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستتمكن من قضاء الوقت مع الأصدقاء والاستمتاع بالكوميديا". العروض والاستمتاع بالحفلات الموسيقية والأحداث المجانية من أي جهاز متصل بالإنترنت.

كل هذا يعني أنه، على الأقل للبدء على الهاتف المحمول والويب، لن تتمكن إلا من لعب Super Rumble ، كما أكد المتحدث باسم Meta، برايان بوب، لموقع The Verge إنه سيتم طرح المزيد من العوالم "قريبًا". وهذا يعني أن هذا الإطلاق هو في النهاية عملية إطلاق صغيرة جدًا؛ في نسخة الواقع الافتراضي من Horizon Worlds ، يمكن للاعبين الوصول إلى مجموعة واسعة من التجارب التي قدمها Meta واللاعبون الآخرون.

ومع ذلك، قد يكون هذا الإطلاق الأولي بمثابة لحظة مهمة لطموحات Metaverse الأوسع وكتبت الشركة: "يجب أن يكون metaverse متاحًا للجميع - بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه". "وعلى الرغم من أن سماعات الرأس Quest هي الطريقة الأكثر غامرة للوصول إلى metaverse، فإننا نعتقد أنه يجب أن تكون هناك نقاط دخول متعددة، كما إن جلب العوالم إلى المزيد من الأسطح يعد خطوة نحو تحقيق هذه الرؤية وفتح التجربة أمام المزيد من الأشخاص.

وإطلاق الهاتف المحمول والويب سيستغرق وقتًا طويلاً جدًا وبدأت الشركة في مناقشة الأمر علنًا في العام الماضي ، وقال Vishal Shah، نائب رئيس Metaverse، إن الشركة كان لديها نسخة عمل من نسخة الهاتف المحمول في العام الماضي ولم يتم شحنها في النهاية .

وقال شاه في مقابلة مع Lowpass : "لقد كانت لعبة الواقع الافتراضي على الهاتف المحمول أكثر من اللازم مقارنة بتجربة الهاتف المحمول الأصلية" .

أعتقد أن Meta ستتحدث أكثر عن Horizon Worlds وجهودها في Metaverse في مؤتمر Connect الخاص بها يومي 27 و 28 سبتمبر .