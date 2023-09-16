شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رموز تعبيرية جديدة تصل إلى هاتفك قريبا أبرزها هزة الرأس وطائر الفينيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد اليونيكود Unicode Consortium رسميًا على ضخ Emoji 15.1، مما يعني أن مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة ستظهر على أجهزتك في وقت ما في المستقبل كما ذكرت Emojipedia.

ولا توجد إضافات كثيرة إلى مجموعة الرموز التعبيرية كما كانت في الإصدارات السابقة ، والرموز التعبيرية الجديدة هي رأس يهز أفقيًا، ورأس يهز عموديًا، وطائر الفينيق، والليمون، والفطر البني، وسلسلة مكسورة، وفقًا لموقع Emojipedia وهناك أيضًا رموز تعبيرية جديدة تشير إلى أحجام عائلية مختلفة وبعض إصدارات الرموز التعبيرية التي قد تكون على دراية بها والتي ستواجه اتجاهات مختلفة.

ويمكنك رؤية الرموز التعبيرية الرسمية المقبولة على موقع Unicode Consortium الإلكتروني .

جدير بالذكر أن "اتحاد اليونيكود ": هو مؤسسة غير ربحية مقرها فى كاليفـورنيا، وتـضم العـديد من المطورين، وتهدف لتطوير وتـوسـيع وترويج اسـتعمال نظام اليونيكود المعيارى، وتتمثل فى الاتحاد العـديد من الشـركات المهتمة بصناعة الكمبيوتر وبرامجه.