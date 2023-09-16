شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 يسمح قريبًا بنسخ النص من أجهزة الكمبيوتر ولقطات شاشة ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر مايكروسوفت ميزات جديدة لبعض الأدوات المضمنة في نظام التشغيل ويندوز 11، وقد قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتحديث منشور مدونتها للإعلان عن أحدث الميزات.

وتم طرح التحديثات التجريبية لأدوات مثل – أداة القطع، ورابط الهاتف، والصور، كما يعد تحديث أداة القطع بتحسين تجربة الالتقاط الشاملة على نظام التشغيل ويندوز 11 وقد تم طرح هذه التحديثات لمستخدمي Windows Insider في قنوات Canary وDev.

إجراءات النص باستخدام أداة القطع

قدم التحديث الأخير لأداة القطع ميزة جديدة تسمى "إجراءات النص"يمكن لهذه الميزة اكتشاف النص في لقطات الشاشة الملتقطة، كما ستسهل إجراءات النص على المستخدمين نسخ النص من أي صورة لمشاركته مع الآخرين أو لصقه في تطبيق آخر.

لاستخدام هذه الميزة، يجب على مستخدمي ويندوز انسايدر النقر فوق زر "إجراءات النص" في شريط الأدوات الخاص بتطبيق أداة القطع، سيؤدي تحديد هذا الخيار إلى بدء عرض النص المتاح الذي يمكن تحديده ونسخه بالماوس.

يمكن للمستخدمين أيضًا النقر فوق زر نسخ كل النص في شريط الأدوات أو استخدام الاختصار Ctrl + A وCtrl + C لتحديد النص بالكامل ونسخه باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بهم.

باستخدام إجراءات النص في أداة القطع، يمكن للمستخدمين إزالة المعلومات الحساسة في لقطات الشاشة قبل المشاركة، كذلك يمكن لخيار Quick Redact الموجود على شريط الأدوات إخفاء رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف أو أي نص محدد تلقائيًا، كما يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد خيار Redact Text من قائمة النقر بزر الماوس الأيمن لإخفاء النص.

التقاط عن بعد مع وصلة الهاتف

تقوم مايكروسوفت أيضًا بطرح تحديث تدريجي لتطبيق فون لينك الخاص بها، كما يقدم هذا التحديث قدرة المستخدمين على الوصول إلى أحدث صورهم وتحريرها من أجهزتهم المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد في أداة القطع على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

سيتلقى المستخدمون أيضًا إشعارات فورية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عند التقاط صورة جديدة على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد، للقيام بذلك يجب أن يكون كلا الجهازين متصلين عبر فون لينك.