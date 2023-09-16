شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة الخصوصية الجديدة على X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمكن للمشتركين المميزين إخفاء علامة التبويب "الإعجابات" الخاصة بهم عن الجمهور، بمجرد تمكينها تختفي علامة التبويب من ملف تعريف X Premium الخاص بالمستخدم، ومع ذلك تظل الإعجابات عامة للمستخدمين الذين لا يدفعون.

في السابق، كانت الإعجابات على منصة التواصل الاجتماعي عامة ومرئية لأي شخص يشاهد الملف الشخصي.

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين الذين يدفعون مقابل الاشتراك إخفاء منشوراتهم المفضلة حتى لا يتمكن أي شخص آخر من رؤيتها.

تتوفر هذه الميزة ضمن إعدادات تخصيص الملف الشخصي، عندما تقوم بتمكين الميزة لن يتمكن أحد سواك من عرض علامة التبويب "الإعجابات" الخاصة بك في ملفك الشخصي، بينما سيتم إخفاء المخطط الزمني "الإعجابات" الخاص بك عن الجمهور وواجهات برمجة تطبيقات X أيضًا، ومع ذلك ستظل إعجاباتك الفردية مرئية في المنشورات.

"ستكون علامة التبويب "الإعجابات" في ملفك الشخصي مرئية لك فقط، كذلك ننسيتم أيضًا إخفاء الجدول الزمني للإعجابات الخاصة بك من X APIs.

ما يوصي به إيلون ماسك؟

يوصي ماسك، مالك إكس، المستخدمين بإبقاء منشوراتهم المفضلة مفتوحة على الرغم من وجود خيار إخفائها.

وقد أبقى "ماسك" إعجاباته علنية، وينصح باستخدام الإشارات المرجعية لحفظ المنشورات التي قد تهمك.

في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت شركة إكس المملوكة لشركة إيلون ماسك ميزة جديدة تمكن مشتركيها من إخفاء علامة التحقق الخاصة بهم.

تشبه هذه الميزة منصات التدوين الصغيرة الأخرى، مثل Instagram’s Threads وBlueSky، حيث يمكن للمستخدم فقط رؤية منشوراته التي يحبها، كذلك يمكن لمستخدمي ثريدز الوصول إلى منشوراتهم التي أعجبتهم من خلال علامة التبويب "إعجاباتك" في الإعدادات، وهي ميزة خاصة.

من ناحية أخرى، يتيح بلوسكاي أن تكون الإعجابات عامة، ويمكن للتطبيقات التي تستخدم Bluesky API اختيار عرض علامة تبويب الإعجابات في الملف الشخصي للمستخدم. ومع ذلك، فإن هذا متاح لجميع المستخدمين على المنصتين، على عكس إكس، الذي يتطلب من المستخدمين الدفع لإخفاء منشوراتهم المفضلة.