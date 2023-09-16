تكنولوجيا: شاومي تطلق كاميرا Smart Camera 3 Pro بجودة 3K في الصين بسعر 319 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم طرح كاميرا Xiaomi Smart Camera 3 Pro للبيع في الصين. توفر كاميرا شاومي الذكية الجديدة هذة جودة صورة بدقة 3K وهي قادرة على تعقب بكاء الاطفال.

تستخدم Smart Camera 3 Pro كاميرا بدقة 5 ميجابكسل بجودة 2960 × 1666 بكسل. وتستخدم الكاميرا ألوانًا كاملة الإضاءة منخفضة للغاية ومستشعر صور عالي الحساسية للتكيف مع بيئات الإضاءة المظلمة.

تحتوي الكاميرا على ضوء تعبئة مدمج بالأشعة تحت الحمراء والذي يدعم اكتشاف النشاط البشري. ستقوم الكاميرا بإعلام المستخدم تلقائيًا عندما يكون شخص ما قريبًا.

كما انها تدعم تقنية التعرف على الوجه بتقنية الذكاء الاصطناعي للتمييز بين الغرباء والمعارف. ويضمن وضع النطاق الديناميكي العالي (HDR) وضوح الصورة ويحتفظ بمزيد من التفاصيل في سيناريوهات الإضاءة القوية أو الإضاءة الخلفية.

تحتوي كاميرا Xiaomi Smart Camera 3 Pro على بوابة Bluetooth Mesh التي يمكن أن تكون بمثابة مركز تحكم في الأجهزة المنزلية الذكية. ويمكنها أيضًا التحكم في الارتباط الذكي للأجهزة وإرساله بمرونة وتقديم نصائح الرعاية المنزلية الذكية.

عندما تلتقط الكاميرا ضوضاء غير طبيعية في المنزل، يتم تشغيل ميزة الإخطار عن بعد للمستخدم. كما أنها تدعم الكشف في الوقت الحقيقي عن بكاء الطفل ويتم إرسال إشعار أيضًا.

تم تجهيز Xiaomi Smart Camera 3 Pro بشريحة أمان MIJIA MJA1 مع مفتاح خاص وشهادة فريدة. وتضمن البنية الأمنية للكاميرا نقل البيانات والخصوصية.

يمكنك تخصيص وقت نوم الكاميرا ليناسب احتياجاتك. ويمكنك إجراء مكالمات صوتية ثنائية الاتجاه باستخدام كاميرا Xiaomi Smart Camera 3 Pro.

يمكن للكاميرا التقاط الصوت ضمن دائرة نصف قطرها 8 أمتار، وذلك بفضل مكبر الصوت والميكروفون ذو التجويف المستقل ذي القطر الكبير.

يمكن شراء الكاميرا الذكية مقابل 319 يوانًا (اي حوالي 44 دولارًا أمريكيًا) من منصات البيع بالتجزئة مثل JD.com.

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