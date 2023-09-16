تكنولوجيا: الإعلان عن موعد إطلاق هاتف vivo T2 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتكون مجموعة T2 من Vivo من هاتفين ذكيين؛ T2 وT2x. وسيرتفع هذا العدد إلى ثلاثة هواتف خلال الأسبوع المقبل حيث أعلنت شركة vivo أنها ستطلق هاتف vivo T2 Pro في الهند في 22 سبتمبر.

وقد تم وصف هاتف Vivo T2 Pro بأنه “رائد الأداء“، وسيقدم أداءً فائقًا مع جماليات عصرية. فتكشف الصورة التي شاركتها Vivo أن الهاتف سيحتوي على شاشة منحنية مع ثقب مركزي لكاميرا امامية وسيحتوي على كاميرتين من الخلف متصلتين بفلاش دائري يسمى Aura Light.

يشير تصميم Vivo T2 Pro إلى أنه قد يكون iQOO Z7 Pro الذي تم إعادة تسميته والذي تم طرحه للبيع في الهند الأسبوع الماضي. يشاع أيضًا أن الهاتف الذكي يحتوي على معالج Dimensity 7200 SoC، مما يقودنا أيضًا إلى الاعتقاد بأن الهاتف Vivo T2 Pro يمكن أن يكون جهاز iQOO Z7 Pro مُعاد تسميته.

يتم تشغيل iQOO Z7 Pro بواسطة شريحة Dimensity 7200، ويحتوي على شاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 بوصة وتردد 120 هرتز، ويعمل بواجهة Funtouch OS 13 المستندة إلى Android 13.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4600 مللي أمبير مع شحن بقوة 66 واط، ويأتي بسعة 8 جيجابايت/128 جيجابايت و8 جيجابايت/256 جيجابايت.

من المحتمل أن نسمع المزيد عن T2 Pro من Vivo مع اقترابنا من إطلاقه.

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