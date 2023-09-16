شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظف سابق بأبل: إطلاق iPhone 15 هو الحدث الأكثر إحباطًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد موظف سابق في أبل Apple، الشركة ومعاييرها المتدهورة حسب وصفه، حيث قال الموظف السابق "إطلاق هاتف iPhone 15 الجديد ربما يكون الحدث الأكثر إحباطًا الذي رأيته".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عندما يتعلق الأمر بجهاز iPhone 15 الجديد، لم يكن لدى Tyler Morgan، متخصص مبيعات Apple السابق، والذي يستخدم اسم hitomidocameraroll على TikTok، اهتمام كبير بميزات الأجهزة الجديدة مثل "زر الإجراء" الجديد.

وعلى الرغم من التغييرات التي تم الترويج لها، مثل شحن USB-C والميزات الجديدة التي يحتمل أن تنقذ الحياة مثل المساعدة على الطريق، أطلق الموظف السابق على أحدث أجهزة Apple اسم "iPhone 14 Pro مع التيتانيوم"، في إشارة إلى المظهر الخارجي للجهاز الجديد التيتانيوم مع التشابه بينه وبين الإصدار السابق من أيفون.

واشتكى أن "الألوان سيئة"، لكن جهاز iPhone الجديد لم يكن الهدف الوحيد لانتقاداته اللاذعة، فقد تم انتقاد كل شيء بدءًا من Series 9 Apple Watch الجديدة وحتى شاشات سطح المكتب من Apple.

تم وصف قدرة كاميرا iPhone على القيام بالتكبير خمس مرات بأنها "تافهة"، وأكد أنها متاحة فقط على iPhone Pro Max، كما انتقد أيضًا الألوان المهنية الجديدة للجهاز المحمول: البيج والأزرق.

جدير بالذكر أن iPhone 15 وiPhone 15 Plus الأكبر، والذي يبدأ بسعر 899 دولارًا، يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، قادرة على ضعف خيار التقريب لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة 4K، وشرائح A16 Bionic الجديدة.

ويحتوي iPhone 15 Plus على شاشة مقاس 6.7 بوصة ولكن نفس ميزات الطراز الرئيسي الذي يحتوي على شاشة مقاس 6.1 بوصة، ويتميز كلا الهاتفين الذكيين بقدرات جديدة تتيح للمستخدمين التقاط صور شخصية دون التبديل إلى الوضع الرأسي.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة آبل إن الشركة استخدمت التعلم الآلي لاكتشاف شخص ما في الإطار للصورة.