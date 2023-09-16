تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Oppo A2 Pro بمعالج Dimensity 7050

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن هاتف Oppo A2 Pro الذي ينطلق بشاشة AMOLED منحنية، ورقاقة معالج Dimensity 7050، وسعر يبدأ من 248 دولار.

ينطلق Oppo A2 Pro بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً تقدم Oppo الهاتف برقاقة معالج Dimensity 7050، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh التي تدعم الإستمرار حتى 4 سنوات من تاريخ الشراء، على أن ينخفض العمر الإفتراضي للبطارية إلى 80% فقط، كما تقدم Oppo ميزة الإستبدال المجاني للبطارية.

أيضاً تدعم Oppo الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يأتي بتقنيات لتفادي الشحن الزائد وإرتفاع حرارة البطارية.

وفي إعدادات الكاميرة يضم Oppo A2 Pro مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة ColorOS 13.1، ويدعم الهاتف معايير IP54 لمقاومة الماء والغبار، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

وتقدم الشركة هاتف Oppo A2 Pro بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل اللون البني بتصميم جلدي من “vegan” واللون الأسود إلى جانب لون يعرف ب”Twilight”، على أن يبدأ سعر الهاتف من 248 دولار للنموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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