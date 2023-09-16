تكنولوجيا: مراجعة لهواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري للأسواق هذا العام جيل جديد من الهواتف القابلة للطي والذي يشمل Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات وعيوب هذه الإصدارات.

التصميم والشاشة في Galaxy Z Fold 5

طور هاتف Galaxy Z Fold 5 بملامح تصميم هاتف الشركة السابق Galaxy Z Fold 4، إلا أن سامسونج تدعم الإصدار الجديد ببعض الترقيات في التصميم، ويأتي على رأس هذه التحسينات إختفاء الفجوة الفاصلة بين الشاشة عن طي الهاتف، حيث يتم طي الهاتف بشكل مستقيم تماماً.

أيضاً توفر سامسونج في هذا الإصدار ميزة طبقة من حماية زجاج Gorilla Victus 2، لذا يتميز الهاتف بتصميم قوي، ومع إختفاء الفجوة يظهر بتصميم أنحف عن إصدار سامسونج السابق.

ويتميز الهاتف بوزن 253 جرام، أي أقل من هاتف Z Fold 4 بنسبة ضئيلة، كما يتميز Z Fold 5 بأبعاد 154.9 في 129.9 في 6.1مم عند فتح الشاشة.

بينما تصل أبعاد الهاتف عند الطي إلى 154.9 في 67.1 في 13.4مم، وتأتي طبقة زجاج Gorilla Victus 2 في شاشة الغطاء واللوحة الخلفية، وأيضاً الشاشة الداخلية، كما يأتي بمعايير IPX8 لذا يدعم الهاتف مقاومة الماء إلا أن الهاتف لا يدعم مقاومة الأتربة.

وتتميز الشاشة الداخلية في هذا الإصدار بتقنية “Dynamic AMOLED” بحجم 7.6 إنش، ودقة عرض 2176 في 1812 بيكسل، وأبعاد 4:3، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz على غرار Fold 4.

كما تدعم الشاشة في هاتف Z Fold 5 نسبة أعلى في السطوع 1750 nit مقارنة بسطوع 1000 nit في الإصدار السابق، أيضاً يظهر تجعد بسيط في الشاشة في الإصدار الجديد بشكل خاص في الشاشة السوداء.

وتأتي كاميرة السيلفي مدمجة أسفل الشاشة في Z Fold 5 بدقة 4 ميجا بيكسل، والتي تتميز بتصميم محجوب إلى حد كبير في أسفل الشاشة.

من جانب أخر يضم الهاتف شاشة “Dynamic AMOLED” بحجم 6.2 إنش في الغطاء الخارجي والتي تتميز بدقة عرض 2316 في 904 بيكسل، وأبعاد 23.1:9، وتدعم الشاشة أيضاً معدل تحديث 120Hz.

وفي الصوتيات تقدم سامسونج مكبرات صوتية في الجانب العلوي والسفلي الأيسر من الهاتف، بينما يأتي الجزء السفلي أيضاً بمنفذ USB-C 3.2 من الجيل الأول، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

أيضاً يأتي الهاتف بفتحة لشريحة SIM في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، بينما يضم الجانب الأيمن زر التحكم في مستوى الصوتيات وزر التشغيل الرئيسي الذي يدعم أيضاً إستشعار البصمة.

البرمجيات

إشتهرت سامسونج بالتصميم القوي والمميز بأعلى جودة في إصدارات الشركة من سلسلة Z Fold، ولا يختلف الحال في Galaxy Z Fold 5 الذي يأتي بنظام تشغيل Android 13 وواجهة One UI 5.1.1، وأعلى آداء في البرمجيات.

ويدعم الهاتف عدد من الأوضاع في تثبيت الشاشة لدعم المستخدم في مهام متنوعة مثل إستخدام الهاتف كجهاز لوحي، أو لوحة للرسم، ومع نمط Dex يمكن للهاتف العمل كجهاز حاسب متكامل مع شاشة خارجية.

كما تدعم سامسونج المستخدم في تنفيذ إجراءات في التطبيقات بسلاسة على أي من الشاشتين، أو يمكنك إختيار عكس محتوى الشاشة الخارجية على الشاشة الداخلية أو العكس، إلا أن سامسونج لا تقدم إختيار لتشغيل تطبيقات مختلفة بين الشاشة الخارجية والداخلية، وهي ميزة لا تتوفر أيضاً في إصدار جوجل Pixel Fold.

ومع إنتقال وعكس التطبيقات بشكل تلقائي بين الشاشة الخارجية والداخلية إلا أن سامسونج تقدم إختيار لتثبيت تطبيقات محددة مسبقاً دون أن تختفي من شاشة الغطاء الخارجي.

أيضاً تدعم واجهة الهاتف تشغيل حتى 3 تطبيقات، وتطبيق رابع في نافذة منبثقة يمكن أن تدعم تشغيل فيديو، وهي تجربة قد لا يفضلها الكثير من المستخدمين، من جانب أخر يمكن تثبيت التطبيقات في شريط المهام للرجوع إلى التطبيق بآداء أسرع.

وتدعم شاشة الغطاء الخارجي تشغيل اثنان من التطبيقات في وضع أفقي أو رأسي، مع دعم تشغيل الفيديو في نافذة منبثقة، ويمكن لشريط المهام أن يدعم المستخدم في تبديل التطبيقات بسلاسة.

كما يأتي هاتف Galaxy Z Fold 5 بميزة دعم إصدار قلم “S Pen Fold”، ويتميز القلم بتصميم نحيف يحاكي القلم الخاص بهاتف Galaxy S23 Ultra.

الآداء

تدعم سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 5 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما تقدم العملاق الكوري إختيارات أكثر في سعة التخزين بين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

أيضاً يأتي Fold 5 بترقية في المعالج إلى نموذج Galaxy من معالج Snapdragon 8 Gen 2، والذي قدم للمرة الأولى في سلسلة Galaxy S23.

وتؤكد التجربة العملية على الآداء فائق السرعة في هاتف Z Fold 5، حيث يدعم الهاتف إطلاق التطبيقات بشكل سريع، مع دعم جيد لتعدد المهام والتبديل بين التطبيقات بشكل سلس.

وفي إختبارات الآداء في Geekbench 6 إستطاع الهاتف أن يسجل 2058 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و5477 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

أيضاً يقدم الهاتف آداء ممتاز في تشغيل الوسائط المتعددة، وأيضاً تشغيل الألعاب بأفضل آداء، حيث يقدم الهاتف آداء رائع مع إختيار الإعدادات المتوسطة في تشغيل الألعاب عند 60 إطار لكل ثانية.

البطارية والشحن

تدعم سامسونج هذا الإصدار بسعة للبطارية 44000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W وهي نفس قدرة الشحن المقدمة في Fold 4.

وفي التجربة العملية لقدرة البطارية على الإستمرار مع بث محتوى فيديو HD بأعلى مستوى سطوع وعبر Wi-Fi على الشاشة الداخلية المميزة بحجم 7.6 إنش، إستطاع الهاتف الإستمرار حتى 11 ساعة و20 دقيقة، لذا يأتي الهاتف بعمر ممتاز للبطارية.

الكاميرة

تدعم سامسونج Galaxy Z Fold 5 بكاميرة خلفية مميزة بإعدادات ثلاثية وتتضمن مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 123 درجة وفتحة عدسات f/2.2.

ومستشعر telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ويدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 ويدعم المستشعر ميزة دمج البيكسل لإخراج صور بدقة 12 ميجا بيكسل بتفاصيل أكثر دقة مع التثبيت البصري.

أيضاً يمكن للكاميرة الخلفية أن تدعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، وهي ترقية بسيطة عن إصدار الشركة السابق.

وتأتي كاميرة السيلفي الأولى في شاشة الغطاء الخارجي في ثقب الشاشة بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، بينما تأتي كاميرة السيلفي في الشاشة الداخلية بدقة 4 ميجا بيكسل بتصميم أسفل الشاشة وفتحة عدسات f/1.8.

كما تدعم كاميرة السيلفي في شاشة الغطاء الخارجي تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، بينما تدعم كاميرة السيلفي الأخرى تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، ولا تعد الكاميرة أسفل الشاشة الإختيار الأمثل في إلتقاط الصور أو تسجيل الفيديو بشكل عام.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الرئيسية بآداء ممتاز عند التصوير في الإضاءة المنخفضة، بينما يفضل لتصوير السيلفي كاميرة الغطاء الخارجي، حيث لن تقدم كاميرة الهاتف الداخلية آداء جيد.

هل تحتاج لشراء Galaxy Z Fold 5؟

تقدم سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 5 بتصميم ممتاز بأعلى جودة تصنيع، كما يأتي الهاتف بتحسينات واضحة في البرمجيات والآداء مع تعدد المهام بكفاءة، كما أن الهاتف يتضمن شاشة أفضل جودة للعرض، مع تصميم يدعم الطي الكامل بدون فجوة.

الهاتف يتميز أيضاً بمعايير أعلى في مقاومة الماء بتصميم أعلى متانة بفضل طبقة زجاج Gorilla Victus 2، كما يأتي الهاتف بآداء أقوى بفضل المعالج الذي يدعم الوسائط المتعددة وتشغيل الألعاب.

من جانب الأخر يأتي الهاتف بآداء مقبول في التصوير وتسجيل الفيديو، إلا أن كاميرة السيلفي المميزة بتصميم أسفل الشاشة بدقة 4 ميجا بيكسل لا تقدم آداء جيد، أيضاً لا تقدم الكاميرة المميزة بزوايا فائقة الإتساع الآداء الأمثل، كما أن تقنية الشحن السريع لا تأتي بتحسينات في هذا الإصدار.

هاتف Galaxy Z Flip 5

قدمت سامسونج Galaxy Z Flip 5 بتصميم وتكوينات مذهلة بين الإصدارات المنافسة في الأسواق من الهواتف الصدفية القابلة للطي.

التصميم والشاشة

أجرت العملاق الكوري تغيير واضح في تصميم وتكونيات هاتف Galaxy Z Flip 5 مقارنة بإصدار الشركة السابق، حيث يدعم هذا الإصدار طي الشاشة بشكل مسطح دون أن تظهر فجوة بين الشاشة عند الطي.

أيضاً يدعم الهاتف معايير IPX8 لمقاومة الماء، ويتميز الهاتف بأبعاد 165.1 في 71.9 في 6.9مم عند فتح الشاشة، وعند الطي يدعم الهاتف أبعاد 85.1 في 71.9 في 15.1مم، بينما ينطلق الهاتف بوزن 187 جرام.

ويأتي هذا الإصدار بإطار من الألومنيوم، كما تدعم سامسونج الهاتف بشاشة خارجية Super AMOLED بحجم أكبر 3.4 إنش، ودقة عرض 720 في 748 بيكسل مع طبقة من Gorilla Glass Victus 2.

كما تعد الشاشة الخارجية من أبرز التحسينات المقدمة من سامسونج في هذا الإصدار، حيث يمكن للشاشة أن تدعم التخصيص بشكل كبير، حيث تتيح للمستخدم إضافة ثيمات، والويجت وتشغيل التطبيقات المختلفة والتي تشمل تطبيقات الطرف الثالث، كما أن الشاشة تتميز بآداء تفاعلي رائع.

يمكنك أيضاً أن تتلقى التنبيهات على الشاشة الخارجية، مع الوصول السريع لأدوات الإتصال، وحالة الطقس، كما تدعم الشاشة الخارجية متابعة حركة الأسهم، وتنشيط تطبيق الخرائط، أو تشغيل محتوى الفيديو من اليوتيوب.

من جانب أخر يأتي الهاتف بشاشة داخلية Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، وسطوع 1750 nit، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 1080 في 2640 بيكسل.

ويدعم الشاشة صوتيات بنظام ستريو لتجربة مميزة في تشغيل الوسائط وبث الفيديو والإستماع للموسيقى، أيضاً يدعم الهاتف عدد من الأوضاع لتثبيت الشاشة لمتابعة محتوى الفيديو أو تصوير السيلفي، أو تقسيم الشاشة من خلال نمط Flex.

الهاتف يدعم أيضاً تقنية البلوتوث 5.3، وWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ويأتي بمنفذ USB C للشحن، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم الهاتف نظام المدفوعات “Samsung Pay”.

البطارية والشحن

قامت سامسونج بتحسين سعة البطارية في هذا الإصدار إلى 3700 mAh، كما يدعم هذا الإصدار أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W، والشحن العكسي أيضاً 4.5W، إلا أن سامسونج لا تقدم وحدة الشحن في محتوى الصندوق.

الكاميرة

تدعم سامسونج Galaxy Z Flip 5 باثنان من الكاميرات الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، بميزة التركيز التلقائي، والتركيز المزدوج للبيكسل، وأيضاً التثبيت البصري.

بينما يأتي المستشعر الثاني أيضاً بدقة 12 ميجا بيكسل بزاوية عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2، وتدعم الكاميرة HDR، وتصوير بانورامي للمناظر الطبيعية.

وفي تسجيل الفيديو تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 أو 30 إطار لكل ثانية، وتسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 أو 240 إطار لكل ثانية.

كما يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، والتي تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

الآداء

تدعم سامسونج Galaxy Z Flip 5 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، والذي يعزز آداء الهاتف عن إصدار السركة السابق.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة One UI 5.1.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، وتدعم البرمجيات تخصيص الشاشة الخارجية في الهاتف بشكل خاص بأفضل آداء، كما تدعم الشاشة الداخلية مهام تعدد التطبيقات وفصل الشاشة بـأعلى كفاءة وتجربة سلسة وسريعة.

هل تحتاج لشراء Galaxy Z Flip 5؟

ينطلق هاتف Galaxy Z Flip 5 بالكثير من التحسينات المرحب بها في التصميم والتكوينات، والتي تتضمن شاشة خارجية تدعم التخصيص بشكل كبير مع حجم أكبر ودعم لتشغيل التطبيقات وأيضاً تلقي الإشعارات والتنبيهات.

أيضاً يتضمن هذا الإصدار سعة أكبر للبطارية، كما يأتي بتحسينات في الكاميرة الرئيسية مقارنة بالإصدار السابق، هذا إلى جانب التصميم المميز بغلق مسطح للشاشة لا يتضمن فجوة فاصلة عند الطي، لذا يعد هذا الإصدار إختيار جيد للترقية والحصول على هذه التحسينات.

0.00 تفوقت سامسونج من جديد بإصدارات الشركة الجديدة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5 التي تجمع بين التصميم القوي عالي الجودة مع تحسينات في الآداء والبرمجيات. 9.0/10 الإيجابيات تصميم قوي وعالي الجودة

تحسينات في البرمجيات وتعدد المهام

شاشة خارجية بحجم أكبر وتخصيص أعلى في Galaxy Z Flip 5

تحسينات في البطارية

شاشات مذهلة السلبيات تقنية الشحن السريع محدودة

كاميرة السيلفي أسفل الشاشة لا تقدم آداء جيد في GALAXY Z FOLD 5

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