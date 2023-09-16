شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الروسية سويوز تصل بـ 3 رواد فضاء إلى المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مركبة فضائية روسية من طراز سويوز تحمل رائدي فضاء روسيين ورائد فضاء من وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) اليوم، بعد حوالي ثلاث ساعات من انطلاقها، وقد التحمت مركبة سويوز، التي تسمى MS-24، بالمختبر المداري، بينما كانت المركبتان تحلقان على ارتفاع 260 ميلا (418 كيلومترا) فوق شرق كازاخستان.

وفقًا لما ذكره موقع "Space"، كان ذلك بعد 3 ساعات و9 دقائق فقط من انطلاق المركبة Soyuz MS-24 من قاعدة بايكونور الفضائية التي تديرها روسيا في كازاخستان، وهي رحلة سريعة جدًا إلى محطة الفضاء الدولية، ولكنها لم تحطم الرقم القياسي تمامًا.

وتحمل مركبة سويوز إم إس-24 رواد الفضاء لورال أوهارا وأوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب، الذين ينضمون إلى سبعة رواد فضاء آخرين على متن المختبر المداري.

وسينطلق اثنان من رواد الفضاء في مهمة مدتها عام على محطة الفضاء الدولية، في حين سيعود أوهارا إلى الأرض خلال ستة أشهر.

يعد أوهارا وتشوب مبتدئان في مجال رحلات الفضاء، لكن كونونينكو يتمتع بخبرة كبيرة، وكان رائد الفضاء قد أمضى بالفعل 736 يومًا في المدار عبر أربع مهمات مختلفة لمحطة الفضاء الدولية قبل الإطلاق اليوم، كما أنه خلال مهمته التي استمرت لمدة عام، سيحطم كونونينكو الرقم القياسي لمعظم الوقت الذي قضاه في الفضاء، وهو 878 يومًا، والذي كان يحمله زميله رائد الفضاء جينادي بادالكا.

كما أنه من المقرر أن تعود مركبة سويوز، وهى تحمل رائدي الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين ورائد ناسا فرانك روبيو إلى الأرض من المحطة الفضائية إلى الأرض.