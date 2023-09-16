شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 93 مليون دولار.. تسوية تدفعها جوجل فى كاليفورنيا بعد انتهاكها حقوق المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستدفع شركة جوجل 93 مليون دولار في التسوية التي توصلت إليها مع المدعي العام في ولاية كاليفورنيا روب بونتا، لحل المزاعم بأن ممارسات الشركة المتعلقة بالموقع والخصوصية تنتهك قوانين حماية المستهلك في الولاية، وزعمت وزارة العدل في كاليفورنيا أن شركة Google كانت "تجمع بيانات موقعها وتخزنها وتستخدمها" لأغراض إعلانية للمستهلكين دون موافقة مستنيرة.

وتزعم الشكوى أن جوجل استمرت في جمع بيانات المستهلك المتعلقة بموقع المستخدم حتى عندما قام المستخدم بإيقاف تشغيل ميزة "سجل المواقع"، وقامت الشركة بتسوية دعاوى قضائية مماثلة في أريزونا وواشنطن العام الماضي لتتبع المستهلكين بشكل غير قانوني.

وبالإضافة إلى دفع 93 مليون دولار، وافقت جوجل على "ردع سوء السلوك المستقبلي". تعد هذه التسوية، التي لن تضر حقًا بمال جوجل العميقة، مهمة لأن عملاق التكنولوجيا يحقق غالبية إيراداته من الإعلانات والإعلانات المستندة إلى الموقع هي ميزة مهمة لمنصته الإعلانية.

وقال المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، لموقع Engadget: "تماشيًا مع التحسينات التي أجريناها في السنوات الأخيرة، قمنا بتسوية هذه المسألة، والتي كانت تستند إلى سياسات المنتجات القديمة التي قمنا بتغييرها منذ سنوات".

وتطلب California AG من Google توفير شفافية إضافية حول تتبع الموقع من خلال تزويد المستخدمين بمعلومات مفصلة حول بيانات الموقع التي تجمعها، ويجب على الشركة أيضًا تقديم إخلاء المسؤولية للمستخدمين بشأن إمكانية استخدام معلومات موقعهم لتخصيص الإعلانات.