شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفرض رسومًا إضافية على معظم عمليات تبديل بطاريات Apple Watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة Apple بزيادة أسعار معظم بدائل بطاريات Apple Watch، وفقًا لما أوردته 9to5Mac، وكانت تكلفة المقايضة 79 دولارًا، ولكن الآن بالنسبة لأجهزة Apple Watch Series 4 والأحدث، سيتعين عليك دفع 99 دولارًا، ويمكنك الاطلاع على الأسعار بنفسك على موقع خدمة وإصلاح Apple Watch الخاص بالشركة من خلال غربلة الإصدارات والنماذج المختلفة.

ومن المؤسف أن بعض رسوم استبدال البطارية ترتفع، حيث رفعت شركة Apple أسعار استبدال البطاريات في بعض أجهزة iPhone وiPad وMac بمقدار 20 دولارًا إلى 50 دولارًا في وقت سابق من هذا العام ، وفقا لتقرير theverge

مع ذلك، يمكن أن يكون الدفع مقابل استبدال البطارية طريقة جيدة للحصول على عمر إضافي لجهاز قديم يعمل بشكل جيد، وهذا ما يفكر الكثير من المستخدمين القيام به للحفاظ على جهاز iPhone 12 Mini الخاص بهم لكى يعمل لأطول فترة ممكنة.