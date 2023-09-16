تكنولوجيا: سوني تخطط لإطلاق هاتف Xperia 1 VI في فعاليات مؤتمر MWC 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى خطط سوني لإطلاق هاتف Xperia 1 VI خلال فعاليات مؤتمر MWC الذي يعقد في برشلونة في شهر فبراير من عام 2024 المقبل.

أكدت تفاصيل جديدة على أن سوني تستعد لكشف النقاب عن هاتف Xperia 1 VI في موعد مبكر عن المتوقع، أو قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي قدم فيه هاتف الشركة السابق Xperia 1 V الذي انطلق في شهر يوليو.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Xperia 1 VI يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 القادمة من كوالكوم على غرار هواتف Galaxy S24 Ultra وXiaomi 14 Pro.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى خطط سوني لدعم Xperia 1 VI بميزة التكبير البصري حتى 6 مرات، كما يضم الهاتف مستشعر للكاميرة بحجم أكبر، على أن يصل البعد البؤري إلى 140مم، كما تدعم ميزة التكبير في الكاميرة وضوح أفضل في الصور.

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