شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مزاد الطيف الترددي الخامس لتقديم خدمات الاتصالات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن عقد مزاد الطيف الترددي الخامس لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية "IMT" في النطاقات (600 و700 و3800) ميجاهرتز، في 16 من أكتوبر المقبل.

وتسعى الهيئة من خلال إتاحة الترددات إلى تحسين تغطية شبكات الجيل الخامس، ورفع مستوى جودة الخدمة في الطرق والمنافذ الحدودية ومسارات قطارات الركاب، وتعزيز سرعات الإنترنت للمستخدمين، إضافة إلى تنمية الاستثمار وتحفيز التنافسية في الخدمات اللاسلكية.

ريادة المملكة في الاتصالات

أوضحت الهيئة أن عقد المزاد يعد خطوة معززة للمكانة الريادية للمملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، كما يأتي ضمن جهودها في تنفيذ "خطة تمكين الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023" التي اعتمدتها في عام 2020، وانطلاقا من دورها الإستراتيجي في تمكين شبكات الجيل الخامس في المملكة، لتصنف المملكة بذلك كأولى دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في إتاحة ترددات نطاق 600 ميجاهرتز، والأولى عالميا في إجمالي الترددات المرخصة لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية للنطاقات الأقل من 5 جيجاهرتز.

وتضمنت الوثيقة عناصر تصميم وقواعد المزاد المختلفة كتقسيم القنوات لمختلف النطاقات، والشروط الفنية والتنظيمية، إلى جانب آلية تحديد أهلية المنافسة للمشاركة والالتزامات والأسعار الافتتاحية المرتبطة بالقنوات المطروحة في هذا المزاد.

ودعت الهيئة مقدمي الخدمة المرخصين للمشاركة في المزاد، والاطلاع على وثيقة معلومات وقواعد مزاد النطاقات (600 و700 و3800) ميجاهرتز، من هنا.