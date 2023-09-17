شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تستحوذ على 5% فقط من رأس المال الاستثمارى للذكاء الاصطناعى التوليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الشركات الأوروبية الناشئة على مليار دولار فقط من أصل 22 مليار يورو استثمرتها شركات رأس المال الاستثماري في الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ عام 2019، وفقًا لبيانات من Dealroom

ومن غير المستغرب أن تجتذب الشركات الأمريكية الجزء الأكبر من الأموال، وذهب مبلغ ضخم قدره 20 مليار دولار – 89% من الإجمالي العالمي – إلى الشركات الناشئة الأمريكية، ولم يجمع نظراؤهم الآسيويون سوى 790 مليون دولار فقط، في حين حصل بقية العالم مجتمعة على 454 مليون دولار فقط، انتهى جمع بيانات Dealroom في 10 يوليو 2023.

ترجع هيمنة الولايات المتحدة جزئيا إلى صعود شركة OpenAI لقد كانت الشركة من الشركات المفضلة لرأس المال الاستثماري منذ إطلاق ChatGPT، الأمر الذي أدى إلى طفرة الذكاء الاصطناعي. استثمر أصحاب رأس المال المغامر ما يقرب من 12 مليار دولار في الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، حسبما نقلت TheNextWeb.

يعد OpenAI أيضًا الاسم الرائد في قطاع صانع النماذج في Dealroom، والذي يمثل أكثر من 60% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري لـ GenAI.

ومن بين اللاعبين الكبار الآخرين في هذا المجال Anthropic وAdept AI وInflection AI وAleph Alpha. القطاعات التالية الأكثر تمويلًا هي التطبيقات والبنية التحتية.

أصبحت منطقة الخليج، حيث يوجد مقرOpenAI، مركزًا للذكاء الاصطناعي التوليدي. قامت شركات رأس المال الاستثماري بتحويل أكثر من 18 مليار دولار إلى الشركات الناشئة في المنطقة. وكانت المدن الرائدة التالية في هذا القطاع هي نيويورك (676 مليون دولار) وتل أبيب (433 مليون دولار).

وبعيدًا عن المراكز الثلاثة الأولى، فإن المشهد أكثر إشراقاً بالنسبة لأوروبا.

واحتلت لندن المركز الرابع في التصنيف، حيث جمعت شركات GenAI الناشئة في عاصمة المملكة المتحدة حوالي 36 مليون دولار، بقيادة استثمار بقيمة 101 مليون دولار في Stability AI، الذي يصنع نموذج Stable Diffusion لتحويل النص إلى صورة، واحتلت ثلاث مدن أوروبية المراكز العشرة الأولى: برلين (141 مليون دولار)، وأمستردام (238 مليون دولار)، وستوكهولم (100 مليون دولار).