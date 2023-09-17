شكرا لقرائتكم خبر عن سباق الذكاء الاصطناعي..جوجل تطور منصة تفوق شات جي.بي.تي 4 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطور شركة التكنولوجيا الأمريكية أداة ذكاء صناعي توليدي تفوق قوة أحدث إصدار من منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المنافسة شات جي.بي4 بخمس مرات.

ومن المنتظر أن تصل قوة منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لجوجل إلى 20 مرة من قوة شات جي.بي.تي4 بنهاية العام المقبل، بحسب شركة سيمي أنالاسيز لأبحاث أشباه الموصلات.

جوجل تعوض تأخرها

في تقرير نشرته سيمي انالاسيز، نهاية الشهر الماضي، عن نشاط شركة جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي قالت "لقد استيقظ العملاق النائم" في إشارة إلى أن الشركة الأمريكية العملاقة تركت الساحة في البداية لشركات جديدة منافسة مثل أوبن أيه.آي وميدجورني.

وقال مركز أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي "سنتر فور أيه.آي سيفتي"، رغم أن شركة أوبن أيه.آي المطورة لمنصة شات جي.بي.تي تسبق جوجل حاليا "لعدة سنوات" في مجال الذكاء الاصطناعي فإن جوجل ستزيد استثماراتها بشدة في هذا المجال لكي تعوض تأخرها.