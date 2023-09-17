شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات جماعية مع 31 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة ميتا تختبر حاليًا تحديثًا جديدًا لمستخدمي النسخة التجريبية من واتساب، يعمل على زيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين الذين يمكن إضافتهم قبل بدء مكالمة جماعية.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع التسريبات المهتم بأخبار واتساب WABetainfo فإن الإصدار التجريبي من واتساب لنظام اندرويد سيسمح للمستخدمين ببدء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى 31 شخصًا مشاركون، وقال أيضًا أن هناك تحسينات طفيفة على علامة تبويب المكالمات.

إجراء مكالمات جماعية على واتساب تتيح ميزة الاتصال الجماعي لما يصل إلى 31 مشاركًا الانضمام إلى مكالمة صوتية جماعية على واتساب إذا كنت تستخدم الإصدار الأحدث من واتساب، ومع ذلك، كان لدى المستخدمين في البداية حد اختيار يبلغ 15 جهة اتصال عند بدء مثل هذه المكالمة، وتجدر الإشارة إلى أنه تمت ترقية الميزة من 7 إلى 15 وأن الإصدار المستقر الحالي يسمح للمستخدمين ببدء مكالمات جماعية مع 15 شخصًا.

وإلى جانب ميزة الاتصال الجماعي المكونة من 31 شخصًا، يقوم واتساب الآن بطرح واجهة معاد تصميمها لعلامة تبويب المكالمات، وقال التقرير: "يبدو أن واتساب يواصل العمل على تحسين المكالمات من خلال إضافة تحسينات مماثلة مع آخر التحديثات"، وأضاف واتساب بعض التعديلات الطفيفة إلى علامة تبويب المكالمات.

ولم تعد روابط الاتصال مذكورة داخل الشاشة وهي الآن تنص فقط على أنه من الممكن الاتصال بجهة اتصال واحدة أو أكثر، بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تحديث زر الإجراء العائم برمز زائد، وتتوفر ميزة بدء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى 31 مشاركًا، بالإضافة إلى تحسينات طفيفة على علامة تبويب المكالمات، لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبى، وسيتم طرحه لعدد أكبر من الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة.