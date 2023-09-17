تكنولوجيا: الكشف عن ألوان هاتف Samsung Galaxy S23 FE في صورة رسمية مسربة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُشاع أن هاتف Samsung Galaxy S23 FE الذي سمعنا عنه خلال الأشهر الماضية سيصبح رسميًا هذا الشهر. إذ يبدو أن شركة سامسونج ستكشف عن S23 FE قريبًا بعد ان ظهر الهاتف الذكي في صورة رسمية، مما يؤكد تسريبات التصميم السابقة ويكشف عن خيارات الألوان.

يبدو هاتف Samsung Galaxy S23 FE مشابهًا لهاتف Galaxy A54، لكنه يحتوي على إطار معدني نظرًا لوجود خطوط هوائية على الجانب الأيسر للهاتف في الصورة، مع وجود زر الطاقة وازرار التحكم في الصوت على اليمين.

سيأتي هاتف Galaxy S23 FE بأربعة ألوان، لكن من غير الواضح ما هي أسمائها التسويقية. وكشفت الصور التي تم تسريبها سابقًا أن هاتف S23 FE سيحتوي على منفذ USB-C في الأسفل، محاطًا بشبكة مكبر صوت وميكروفون.

تتضمن المواصفات المشاع عنها لجهاز Samsung Galaxy S23 FE شاشة 6.4 بوصة Dynamic AMOLED بدقة Full HD+ وتردد 120 هرتز، وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت/8 جيجابايت، وسعة تخزين 128 جيجابايت/256 جيجابايت، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 25 واط.

سيحتوي الهاتف الذكي على أربع كاميرات؛ كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا امامية بدقة 10 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يحتوي هاتف Samsung Galaxy S23 FE على معالج Exynos 2200 أو شريحة Snapdragon 8 Gen 1.

المصدر

اعلان





