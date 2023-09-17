تكنولوجيا: جوجل تقوم بتمديد دعم برامج أجهزة Chromebook إلى 10 سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل اليوم عن دعم برامج جديد لمدة 10 سنوات لأجهزة Chromebook وتعهدت بجعل الأجهزة أكثر استدامة وخفض تكلفة الملكية بشكل أكبر.

سيحصل كل جهاز Chromebook تم إصداره بعد عام 2021 على تحديثات شهرية مجانية لمدة 10 سنوات. وستظل الأجهزة التي تم إنتاجها قبل عام 2021 تتمتع بفرصة الدعم الموسع للبرامج طالما قام المستخدمون ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات بتمديد التحديثات التلقائية لمدة 10 سنوات بعد تلقيهم آخر تحديث.

ومع ذلك، لن تضمن هذه الإضافات عمل جميع الميزات الجديدة على أجهزة Chromebook الأقدم.

تقول جوجل إنها عملت بشكل وثيق مع شركاء البائعين لضمان دعم البرنامج لفترة طويلة لأنه يتطلب التوافق مع جميع الأجهزة، مثل أجهزة مودم Wi-Fi ووحدات المعالجة المركزية وما إلى ذلك.

ويعمل عملاق البحث أيضًا على ضمان إجراء إصلاحات سهلة وفي الوقت المناسب. ونظرًا لأن أجهزة Chromebook تحظى بشعبية كبيرة في القطاع التعليمي، فإن العديد من المدارس تستخدمها وتعتمد على الإصلاحات الداخلية.

في الواقع، فإن حوالي 80% من المدارس الأمريكية تقدم بعض الإصلاحات الداخلية. ومن السهل العثور على أجزاء جهاز Chromebook من خلال برنامج إصلاح Chromebook ولا يتطلب الأمر مفتاح USB فعليًا لإجراء الإصلاحات. وهذا يقلل من الوقت الذي يقضيه بعيدا عن الفصول الدراسية.

كما انه في الأشهر المقبلة، ستدفع جوجل التحديثات التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة. سيتم تنفيذ الميزات التي من شأنها الحفاظ على عمر البطارية وإيقاف العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

المصدر

اعلان





