تكنولوجيا: شركة Logitech تعلن عن كاميرا ويب مفصلية جديدة للبث والتعلم الإلكتروني والعروض التقديمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Logitech عن كاميرا ويب جديدة، والتي تسمى Logitech Reach، وهي مصممة للتسهيل على المعلمين ومنشئي المحتوى أن يُظهروا لجمهورهم عرضًا علويًا أو قريبًا للأشياء الموجودة على المكتب.

تعتبر The Reach كاميرا ويب عالية الدقة مثبتة على نظام مفصلي. تتميز Reach بكاميرا ويب Logitech StreamCam مثبتة على ذراع مفصلي مرن يمكن تحريكه بسلاسة أفقيًا وعموديًا للحصول على اللقطة المثالية.

ويمكن أيضًا تدوير الكاميرا وتوجيهها في أي زاوية، بدءًا من الوضع المستقيم إلى الأسفل وصولاً إلى الواجهة الأمامية، مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً في منظورهم.

تُعد The Reach مثالية لمجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك التدريس وإنشاء المحتوى وعقد مؤتمرات الفيديو. وتقول الشركة إنها مناسبة بشكل خاص للعروض التقديمية غير الرقمية، حيث تتيح لك الزاوية السفلية التقاط فيديو للأشياء الموجودة على مكتبك.

تحتوي Reach أيضًا على عدد من الميزات التي تجعلها سهل الاستخدام. يتضمن ذلك زرًا للحركة العمودية والتكبير بدون فقدان ما يصل إلى 4.3x.

توجد أيضًا مؤشرات توجيه مدمجة لمساعدتك في الحفاظ على الصورة في وضع مستقيم أثناء تحريك الكاميرا.

يعد استخدام كاميرا الويب أمرًا سهلاً أيضًا. ستحتاج ببساطة إلى تثبيت قاعدتها على حافة مكتبك أو طاولتك، ثم ضع ذراع الكاميرا بحيث تشير كاميرا الويب إلى الكائن الذي تريد إظهاره. ويمكن تدوير المقبض وتوجيهه بأي زاوية، من المستقيم إلى الأسفل إلى الأمام باتجاه الوجه.

كما ان أحد أفضل الأشياء في كاميرا الويب هو أنها تلغي الحاجة إلى كاميرا ثانية. فباستخدام Reach، يمكنك التبديل بين المنظر العلوي والأمامي بنقرة بسيطة من المعصم. هذه ميزة كبيرة للمعلمين ومنشئي المحتوى الذين يرغبون في إنشاء مقاطع فيديو ديناميكية وجذابة.

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