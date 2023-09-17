شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق القمر الصناعى "ياوقان - 39" للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الصين في إرسال قمر صناعي جديد للاستشعار عن بعد من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم الأحد.

وأُطلق القمر الصناعي (ياوقان-39) - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2دي"، حيث تعد المهمة التي تمت اليوم هي المهمة رقم 488 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".



على جانب أخر أعلنت وكالة إدارة الفضاء الأمريكية "ناسا" إمكانية إنتاج الأكسجين القابل للتنفس في الغلاف الجوي للمريخ، ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد عن نائبة مدير وكالة ناسا باميلا ميلروي، قولها إنه من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل.

وأشارت إلى أن تطوير هذه التقنيات تتيح استخداما أمثل لـ"الموارد المتوفرة على سطح القمر أو المريخ"، مضيفة أن هذا الأمر بالغ الأهمية لإتاحة تواجد طويل الأمد في الفضاء كما يسمح بدعم حملات استكشاف بشرية أولية على المريخ.