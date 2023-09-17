شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يتتبع حضور الموظفين باستخدام أداة داخلية جديدة تسمى MyRTO والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن منصة تيك توك نفذت برنامجًا داخليًا جديدًا يسمى "MyRTO" لتتبع وتنفيذ سياسة العودة الصارمة إلى مكاتب الشركة، حيث كشف التقرير عن أن MyRTO تراقب عمليات تسجيل الحضور التي يقوم بها الموظفون عند دخول المكتب وتطلب من العمال شرح "التغيبات" عن الحضور الشخصي المتوقع، وفقًا لموقع gadgets360.

وبعد تنفيذ سياسة الحضور الشخصي في أكتوبر الماضي والتي تتطلب من الموظفين المقيمين في الولايات المتحدة الحضور إلى المكتب ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع مع تراجع المخاوف من فيروس كورونا، هددت الشركة بطرد العمال الذين لا يتطابق عنوان منزلهم مع عنوان مكتبهم المخصص، من الداخل المذكور سابقا.

وواجهت تيك توك انتقادات سابقًا وتم حظرها في العديد من البلدان بسبب استخدامها "للمراقبة من نوع Big Brother" بعد أن ذكرت مجلة Forbes أن شركتها الأم الصينية ByteDance تخطط لاستخدام التطبيق لتتبع الأمريكيين باستخدام معلومات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي تم جمعها من خلال التطبيق.

أخطرت الشركة الموظفين هذا الأسبوع، بأنها ستكشف عن برنامج التتبع الداخلي الجديد المصمم "لتوفير قدر أكبر من الوضوح والسياق لكل من الموظفين والقادة فيما يتعلق بتوقعات RTO الخاصة بهم والجداول الزمنية داخل المكتب، والمساعدة في تعزيز اتصالات أكثر شفافية"، حسبما قال متحدث باسم شركة ByteDance لـ Insider.

يتجه المديرون في مختلف الصناعات بشكل متزايد إلى برامج مراقبة الإنتاجية للعاملين عن بعد والمختلطين، ويراقبون مدة تسجيل دخول المستخدمين أثناء العمل من المنزل والتقاط لقطات شاشة عشوائية لشاشات العمال، بالنسبة لأولئك الذين أجبروا على العودة إلى المكاتب، تقوم بعض الشركات بتطبيق برامج جديدة لتتبع الحضور ونشر أجهزة استشعار لقياس مدى امتلاء المكاتب وتحديد متى يجلس الشخص على مكتبه أو يستخدم غرفة الاجتماعات.

ولكن في حين أن الرؤساء التنفيذيين للشركات ذات الأسماء الكبيرة يروجون بشكل متزايد لسياسات العودة إلى المكتب باعتبارها أفضل طريقة لممارسة الأعمال - على سبيل المثال، ذهب إيلون ماسك إلى حد وصف العمل عن بعد بأنه "خطأ أخلاقيا".

أعربت الولايات عن استيائها في شكل إضرابات عن العمل وحتى الاستقالة للحفاظ على وجهة نظر العمال التي تعادل زيادة بنسبة 8٪.

وقال بريثويراج تشودري، الأستاذ المشارك في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد وخبير العمل عن بعد، في تقرير سابق له: "عندما تسمح بالمرونة، فإن ذلك يوسع مجموعة المواهب لديك، سواء كان الاقتصاد ينكمش أو يتوسع، فإن أفضل العمال لديهم دائمًا خيارات خارجية".