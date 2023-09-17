تكنولوجيا: قد يتم إطلاق سماعات Galaxy Buds FE مقابل 99.99 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن سامسونج تعمل على هاتف Galaxy S23 FE، وقد ظهر الهاتف على مواقع الشهادات المختلفة. ومع ذلك، فإن S23 FE ليس جهاز FE الوحيد الذي تعمل عليه سامسونج.

إذ يقال أيضًا أن شركة سامسونج تعمل على مجموعة جديدة من سماعات الأذن ذات الأسعار المعقولة المعروفة باسم Galaxy Buds FE.

والآن، شارك المسرب الموثوق Roland Quandt بعض التفاصيل الأساسية حول سماعات Galaxy Buds FE القادمة.

ستحتوي السماعات على برامج تشغيل 12 مم، وهي أكبر قليلاً من برامج التشغيل الموجودة في Galaxy Buds 2، وسيتم بيعها بالتجزئة مقابل 99.99 دولارًا، مما يجعلها في شريحة الأسعار متوسطة التكلفة. وهذا يجعلها أيضًا بنفس سعر Pixel Buds A من جوجل تقريبًا.

بالإضافة إلى السعر، شارك Quandt أيضًا أن Galaxy Buds FE ستكون متاحة بألوان الجرافيت والأبيض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت سامسونج أيضًا بتسريب دليل المستخدم الرسمي لسماعات الأذن عن طريق الخطأ. يكشف دليل المستخدم المسرب لسماعات Samsung Galaxy Buds FE أن سماعات الأذن سيكون لها تصميم مشابه لسماعات سامسونج الأخرى، مع ميزات مثل لوحات اللمس وأطراف الأجنحة القابلة للتركيب.

ويتماشى ذلك مع استراتيجية سامسونج FE المتمثلة في تقديم العديد من الميزات لمنتجاتها المتطورة بسعر أقل. يتضمن الدليل أيضًا نظرة على علبة الشحن، وهي حافظة شحن قياسية لسماعات الأذن.

لم تعلن شركة سامسونج رسميًا بعد عن Galaxy Buds FE، لذلك ليس من الواضح متى ستكون متاحة للشراء. ومع ذلك، فإن حقيقة تسرب الدليل بالكامل تشير إلى أنه قد يتم إصدارها قريبًا.

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