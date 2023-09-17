شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن USB-C الجديد فى iPhone 15 وأبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح منفذ USB-C الجديد في iPhone 15 عددًا من الميزات الجديدة، بما في ذلك القدرة على شحن الملحقات الأخرى مثل AirPods وApple Watch، وقد كشفت أبل في منشورعلى صفحة الدعم أن منفذ USB-C الخاص بجهاز iPhone 15 يسمح لك بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك بشاشات خارجية أيضًا، وفقًا لموقع 9to5mac.

ونشرت Apple وثيقة دعم جديدة تحتوي على تفاصيل حول منفذ USB-C الجديد لجهاز iPhone 15، يوضح مستند الدعم كيف يمكن لجهاز iPhone 15 الاتصال بشاشات العرض الخارجية، وتوضح Apple: "يمكنك توصيل جهاز iPhone الخاص بك بشاشات خارجية باستخدام موصل USB-C حتى تتمكن من مشاهدة الفيديو ورؤية الصور والمزيد على شاشة أكبر".

يستخدم منفذ USB-C الموجود في كل طراز iPhone 15 بروتوكول DisplayPort لدعم شاشات USB-C، لتوصيل جهاز iPhone 15 الخاص بك بشاشة عالية الدقة، تقول Apple إنه سيتعين عليك استخدام كابل USB-C يدعم USB 3.1 أو أعلى، الكابل المرفق مع جميع موديلات iPhone 15 يدعم USB 2 فقط، ولكن يمكنك شراء كابل USB 3.1 بشكل منفصل.

باستخدام كابل متوافق، يدعم كل iPhone 15 التوصيلات بمنفذ USB-C بدقة تصل إلى 4K ومعدلات تحديث 60 هرتز، علاوة على ذلك، يدعم iPhone 15 أيضًا شاشات HDR المتصلة عبر USB-C.

تقول Apple إنه يمكنك توصيل جهاز iPhone 15 الخاص بك بشاشة HDMI أو تلفزيون يدعم دقة 4K و60 هرتز، وعندما تقوم بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك بشاشة خارجية، يمكنك اختيار عكس واجهة iPhone وكذلك مشاهدة الفيديو والصور على شاشة أكبر.

وهذه مجرد واحدة من المزايا العديدة التي تم فتحها من خلال تحول iPhone 15 وiPhone 15 Pro إلى USB-C، ويمكنك أيضًا شحن الأجهزة الأخرى، وفتح سرعات نقل أعلى على iPhone 15 Pro