تكنولوجيا: كوالكوم تطلق رقاقة Snapdragon 7s Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت كوالكوم مؤخراً رقاقة Snapdragon 7s Gen 2 التي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، والتي تدعم هاتف Redmi Note 13 Pro.

تتميز رقاقة Snapdragon 7s Gen 2 بعدد 8 من الأنوية، والتي تنقسم بالتساوي بين تعزيز الآداء وكفاءة إستهلاك الطاقة.

وتأتي الرقاقة بشريحة مودم Snapdragon X62 التي تقدم آداء أبطأ من الشرائح المستخدمة في الإصدارات الأخرى من رقاقات Snapdragon 7.

من جانب أخر تأتي الرقاقة بنظام FastConnect 6700، كما تدعم Snapdragon 7s Gen 2 تقنية البلوتوث 5.2 كبديل لتقنية البلوتوث 5.3، وتدعم أيضاً تقنية الشحن QuickCharge 4 Plus.

كما تأتي الرقاقة بمعالج الصور Spectra، ويمكن أن تدعم مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، أو اثنان من المستشعرات بدقة 32 و16 ميجا بيكسل، أو ثلاثة من المستشعرات بدقة 16 ميجا بيكسل.

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