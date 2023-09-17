تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Tecno Phantom V Flip قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Tecno مؤتمرها القادم في 22 من سبتمبر لكشف النقاب عن هاتف Phantom V Flip، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

يعد هاتف Phantom V Flip أول هواتف Tecno المميزة بتصميم صدفي قابل للطي، ولقد رصد الهاتف في تسريبات مؤخراً بنموذج رقم “AD11” وأبعاد 172.35 في 74 في 7.05مم عند فتح الشاشة، أو سماكة 15.1مم عند طي الشاشة.

ويضم هذا الإصدار شاشة AMOLED بحجم 6.9 إنش، وجودة عرض FHD+ أو بدقة 1080 في 2460 بيكسل، وأبعاد 20.5:9، كما تضم الشاشة كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويأتي الهاتف بشاشة في الغطاء الخارجي بحجم 1.32 إنش، بدقة عرض 466 في 466 بيكسل، من جانب أخر يأتي الهاتف بكاميرة خلفية تضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل.

ويدعم Phantom V Flip بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يضم الهاتف منفذ USB C للشحن، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة Dimensity 8050، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يأتي Phantom V Flip بميزة الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11ax، والبلوتوث 5.3، ويدعم شبكات 5G، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة HiOS 13، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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