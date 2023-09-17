تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن طائرة DJI Mini 4 Pro وجهاز التحكم RC 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة DJI لإطلاق إصدارها الجديد من طائرات drone قريباً بعنوان DJI Mini 4 Pro، واليوم تظهر تسريبات مصورة تؤكد إقتراب موعد الإعلان الرسمي.

شغلت طائرة Mini 4 Pro عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ولقد جاءت التسريبات الأخيرة عبر حساب @quadro_news لتقدم نظرة على تصميم الإصدار المرتقب من خلال تسريبات مصورة جديدة، والتي تكشف أيضاً عن وحدة التحكم RC 2 والتي تؤكد على أن الطائرة تدعم نقل الصور عبر OcuSync 4.0.

ولقد قدمت تقنية OcuSync 4.0 للمرة الأولى في DJI Air 3، ومن المقرر أن تعمل هذه التقنية على توسعة نطاق نقل الصور إلى 20 كم بدقة 1080 بيكسل.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن تدعم Mini 4 Pro التحليق لمسافة بعيدة ونقل محتوى الفيديو والصور بموثوقية أعلى.

أيضاً من المقرر أن تدعم DJI Mini 4 Pro تفادي العقبات بزاوية 360 درجة، لتتمتع الطائرة بنسبة آمان وحماية أعلى في التحليق.

كما تشير التسريبات إلى أن الطائرة تتضمن تحسينات في مستشعر الكاميرة، مع دعم تقنية HDR، وتسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 4K عند 100 إطار لكل ثانية.

ومن المتوقع أن تتميز الكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل، وهي ترقية كبيرة عن الإصدار السابق الذي يضم كاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل، أيضاً من المقرر أن يتميز الإصدار الجديد بفتحة عدسات f/1.7 لآداء أفضل في التصوير في الإضاءة المنخفضة.

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