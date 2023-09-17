تكنولوجيا: منفذ USB C في سلسلة iPhone 15 يدعم نطاق واسع من الإكسسوارات والأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت سلسلة هواتف iPhone 15 بمنافذ USB C التي تدعم الجيل الجديد من هواتف الأيفون بتحسينات في سرعة نقل البيانات والشحن مقارنة بالإصدارات السابقة، ولقد أكدت تفاصيل جديدة على دعم منفذ USB C نطاق واسع من الإكسسوارات والأجهزة.

يمكن لمستخدمي الجيل الجديد من هواتف iPhone 15 إستخدام كابل USB C لشحن الهاتف وأيضاً شحن الأجهزة الأخرى أو الإكسسوارات.

وتشير التقارير أن هواتف iPhone 15 تأتي بآداء أبطأ في الشحن مقارنة بهواتف الأندوريد، إلا أن منافذ USB C تأتي بآداء أسرع مقارنة بمنافذ Lightning في الإصدارات السابقة من هواتف الأيفون.

ويمكن لمنفذ USB C في سلسلة iPhone 15 أن تقدم طاقة 4.5 واط أي سرعة أعلى 15 مرة أكثر من منافذ Lightning التي تقدم 0.3 واط فقط.

أيضاً تؤكد هذه التفاصيل على أن منافذ USB C في سلسلة iPhone 15 تدعم تشغيل نطاق واسع من الإكسسوارات والأجهزة، والتي تشمل سعة التخزين الخارجية التي تتطلب طاقة إضافية.

كما يمكن لمنفذ USB C أن يدعم شحن سماعة AirPods وأيضاً سماعات الرأس، أيضاً تقدم المنافذ سرعة أعلى في نقل البيانات مقارنة بمنفذ Lightning.

وتتميز منافذ USB C في هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بمعايير USB 3.2 Gen 2، أي بسرعة نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية مع كابل USB 3، أيضاً تدعم المنافذ DisplayPort لإخراج محتوى 4K HDR لشاشة خارجية.

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