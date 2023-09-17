شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Final Fantasy VII Rebirth تصل لأجهزة PS5 فى 29 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشت تقرير حديث عن تحديد موعد طرح إصدار للجزء الثاني من ملحمة Final Fantasy VII الطموحة من Square Enix، حيث ستصل لعبة Final Fantasy VII Rebirth على أجهزة PlayStation 5 في 29 فبراير من العام المقبل

وقدمت شركة Sony نظرة أخرى على تكملة لعبة Final Fantasy VII Remake خلال أحدث عرض لحالة اللعب في شكل مقطع دعائى جديد، ويستمر البحث عن Sephiroth بعد هروب Cloud وYuffie وآخرين من Midgar، ويذهبون فى مغامرة تجوب العالم حيث يقطعون الحقول العشبية على دراجة تشوكوبو، ويستكشفون بيئات جديدة ويغطون الأرض على دراجة سيجواى.

ولإعطائك فكرة عن النطاق الذي نتعامل معه، ستقوم Square Enix بإصدار Final Fantasy VII Rebirth على قرصين، وقد كشف الناشر أيضًا أن هناك ما يقرب من 100 ساعة من اللعب هنا، ومع ذلك، فإن اللعبة لن تأخذ اللاعبين إلا إلى منتصف اللعبة الأصلية Final Fantasy VII.

وإذا لم تكن قد لعبت اللعبة السابقة، فقد تكون مهتمًا بالحصول على "حزمة مزدوجة" من Final Fantasy VII Remake Intergrade (الإصدار الذي تمت ترقيته) وFinal Fantasy VII Rebirth، كما أن الطلبات المسبقة مفتوحة الآن، وتتضمن الحزمة إمكانية الوصول الفوري إلى الإدخال الأول في هذه الثلاثية.